Bencsik László az OTP eredményéről: félig tele a pohár

A lakáshitelezés a Zöld Otthon Program kivezetése óta visszaesőben van, és ebben a kamatkörnyezetben nem is várható, hogy gyorsan feltámad Bencsik László szerint. Ehhez egyszámjegyű kamatok kellenének, amire jövőre már van esély. A fogyasztási hitelezés viszont jól tartja magát a mostani környezetben is. A befektetések területén csökkent, a betétek területén viszont nőtt az OTP piaci részesedése. A vállalati hitelezés is lassult, a támogatott hitelek esetében a bank piaci részesedése, főleg a Széchenyi Kártya (61%) szempontjából egészen meghatározó.