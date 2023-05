Tovább terjeszkedik Európában a Bank of America

A Bank of America a BNP Paribas egy korábbi bankárját nevezte ki az újonnan létrehozott luxemburgi fiókjának élére. A lépés egy újabb jele annak, hogy a bank tovább terjeszkedne Európában – írja a Reuters

A fiók megnyitása azt jelenti, hogy a Bank of America helyi bankszámlákkal és egyéb szolgáltatásokkal támogathatja ügyfeleit, például a befektetési alapokat - mondta Matthew Davies, az amerikai bank globális tranzakciós szolgáltatásokért felelős európai, közel-keleti és afrikai egységének vezetője.

A Bank of America először arra összpontosít, hogy a meglévő ügyfeleket, akiket eddig egy luxemburgi partnerbankból szolgált ki, áthozza az új fiókba - mondta Davies a Reutersnek. A banki vezető elmondta, hogy komoly igény mutatkozik arra, hogy havonta legalább 100 ügyfelet vegyenek fel. Mint elmondta, az ügyfelek között nagyvállalatok, befektetési alapok és más, nem banki pénzügyi cégek is lesznek. Az amerikai bank felvesz egy pénzmosásért felelős vezetőt, valamint bővíti a támogató személyzetet is, a megfelelés, a kockázat és a jogi feladatok területén.

Az IMF 2019 óta a mindössze 600 ezer lakosú, apró uniós államot, Luxemburgot a világ egyik vezető adóparadicsomaként tartja számon, amely annyi közvetlen külföldi befektetést vonzott, mint az Egyesült Államok. A szervezet egy 2021 februárjában közzétett vizsgálatában a luxemburgi befektetési alapokat tömörítő szektorra pénzügyi "fekete dobozként" hivatkozott, amely segít a tiltott pénzek tisztára mosásában és az adóelkerülésben. A vizsgálat megállapításait az uniós ország elutasította.

A Bank of America tranzakciós szolgáltatási üzletága a bank teljes bevételének mintegy 10%-át teszi ki, és olyan rutinszerű, de létfontosságú termékekkel segíti a nagy multinacionális vállalatokat, mint a fizetések lebonyolítása és a készpénzkezelés.

