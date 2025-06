Mutatjuk, mi vár a magyar gazdaság egyik legfontosabb iparágára

Az elektromos autók térnyerésének köszönhetően az akkumulátorok iránti globális kereslet jelentős ütemben növekszik, 2024-ben elérte a történelmi 1 Terawattórát. Ez az iparág fejlődésének fordulópontját jelzi: ma már egyetlen hét alatt több akkumulátorra van szükség, mint egy évtizeddel ezelőtt egy teljes évben. A növekedés motorját továbbra is az elektromos autók jelentik, de az ellátási láncok, technológiai trendek és geopolitikai viszonyok is egyre nagyobb hatással vannak a szektor jövőjére. Az IEA részletes elemzést publikált arról, hogyan alakult a kereslet földrajzilag és technológiailag, milyen ártrendek formálják a gyártást, milyen szerep jut az újrahasznosításnak, és milyen kihívásokkal néz szembe az iparág a következő években.

Meredeken emelkedik az akkumulátorok iránti kereslet

Az akkumulátorok iránti kereslet - mind az EV-akkumulátorok, mind a tárolási alkalmazások esetében - 2024-ben elérte az 1 TWh történelmi mérföldkövet.

2024-ben egy heti kereslet meghaladta az egy évtizeddel korábbi teljes éves keresletet.

A keresletet nagyrészt az EV-eladások hajtották, miután az EV-akkumulátorok iránti kereslet 2023-hoz képest 25%-kal, több mint 950 GWh-ra nőtt. Az EV-akkumulátorok iránti kereslet elsődleges hajtóerejét továbbra is az elektromos autók jelentik, mivel ezek teszik ki a piac több mint 85%-át. 2023-hoz képest viszont az elektromos teherautók által támasztott keresletben volt a legnagyobb növekedés: 2023-hoz képest több mint 75%-kal nőtt a kereslet, így ez a szegmens az EV-akkumulátorok iránti globális kereslet közel 3%-át tette ki.

2024-ben az EV akkumulátorok iránti kereslet Kínában több mint 30%-kal, az Egyesült Államokban pedig 20%-kal nőtt, szöges ellentétben az Európai Unióval, ahol a kereslet megtorpant.

Az Egyesült Államokban az akkumulátorok iránti kereslet 2024-ben majdnem megegyezett az Európai Unióéval, részben az egy EV-re jutó, mintegy 25%-kal nagyobb méretű akkumulátorok miatt.

Átlagos akkumulátorpakk-méret régiók, és hajtásláncok szerint. Forrás: IEA

A Kínán kívüli feltörekvő piacok és fejlődő gazdaságok továbbra is csak kis arányt képviselnek a globális akkumulátor-keresletből, 2024-ben közel 5%-ot elérve. Mindazonáltal a részesedésük 2022 óta megduplázódott, köszönhetően a Délkelet-Ázsiában, Indiában és Brazíliában tapasztalható tartós növekedésnek.

Akkumulátor-kereslet járműtípus és régiók szerint. Forrás: IEA

Kilátások

Az EV-akkumulátorok iránti kereslet várhatóan a következő években tovább növekszik, és az IEA előrejelzése szerint

2030-ra várhatóan több mint 3 TWh-t fog elérni, szemben a 2024-es mintegy 1 TWh-val.

A kereslet növekedését elsősorban az elektromos autók hajtják, de más közlekedési módok is piaci részesedést fognak szerezni. Például az elektromos tehergépkocsik hozzájárulása az kereslethez 2030-ra megháromszorozódhat, és a 2024-es közel 3%-ról több mint 8%-ra emelkedhet.

Az akkumulátorok iránti kereslet földrajzilag is egyre változatosabbá válik. Az előrejelzés szerint a feltörekvő piacok és a Kínán kívüli fejlődő gazdaságok részesedése megduplázódik az EV akkumulátorok iránti keresletben a tavalyi közel 5%-ról 10%-ra. Az Európai Unió és más fejlett gazdaságok, például az Egyesült Királyság, Kanada, Japán és Dél-Korea részesedése a globális keresletből az előrejelzések szerint szintén növekedni fog, míg az Egyesült Államok részesedése a 2024-es mintegy 13%-ról 2030-ra kevesebb mint 10%-ra csökken. Eközben Kína részesedése a globális akkumulátor-keresletből a 2024-es 60%-ról 2030-ra 50% alá csökken, bár így is messze a legnagyobb keresleti forrás marad.

Akkumulátor-kereslet várható alakulása járműtípus és régiók szerint 2030-ig. Forrás: IEA

Iparági trendek

A lítium-ion akkumulátorok ára 2024-ben 20%-kal csökkent - 2017 óta a legnagyobb mértékben -, főleg a csökkenő nyersanyagárak, és a marzsok szűkülése miatt a kínai verseny következtében. A lítium ára közel 20%-ot esett 2024-ben, egészen 2015 végi szintekre, miközben a nyersanyag iránti kereslet tavaly durván hatszorosa volt a 2015-ben tapasztaltnak.

Az alacsony kritikus nyersanyagárak elsősorban a kínálati többlet következményei. Ez a többlet várhatóan a következő években is fennmarad, de az alacsony árak visszafoghatják a beruházásokat, ami 2030-ra végül hiányt okozhat a lítium és a nikkel esetében. A lítiumpiaci deficit felfelé nyomhatja az árakat, ami az akkumulátor- és elektromosautó-gyártók, valamint a végső fogyasztók kárára válhat. A technológiai innováció, különösen a nátriumion-akkumulátorokkal vagy a közvetlen lítium-kitermeléssel kapcsolatban, fontos szerepet játszhat a lítium-ellátással kapcsolatos kockázatok és lehetséges hatások mérséklésében.

Akkumulátorokban használt nyersanyagok, és akkumulátorpakkok árának alakulása. Forrás: IEA

Az akkumulátorpakkok ára minden piacon csökkent, de a csökkenés mértéke jelentősen eltérő volt a világ különböző pontjain. A legnagyobb áresés Kínában volt tapasztalható, ahol az árak közel 30%-kal csökkentek 2024-ben, miközben Európában és az Egyesült Államokban 10%, illetve 15% volt az áresés mértéke éves szinten. Az árkülönbség növekedése Kína és a világ többi része között növelte kínai EV- és akkumulátorgyártók versenyelőnyét.

Ebben az akkumulátorok kémiai összetétele is fontos szerepet játszott: a lítiumvas-foszfát (LFP) akkumulátorok - Kínában elsősorban ilyen akkukémiával gyártanak - kilowattóránként közel 30%-kal olcsóbbak, mint a lítium-nikkel-kobalt-mangán-oxid (NMC) akkumulátorok, amelyek az Egyesült Államokban és Európában továbbra is a legelterjedtebb típusok. Az NMC-akkumulátorok még mindig előnyben vannak az energiasűrűség tekintetében, bár a különbség az elmúlt években csökkent. Az NMC-akkumulátorok nagyobb energiasűrűsége továbbra is előnyös a nagyobb hatótávolságot igénylő vagy hideg éghajlaton történő üzemeltetést igénylő alkalmazások esetében, ahol az LFP-technológia jellemzően kevésbé hatékony. Az LFP-akkumulátorok azonban mára elérték a legtöbb EV-alkalmazáshoz elegendő teljesítményszintet,

így alacsonyabb áruk kulcsfontosságú előnyt jelent a tömegpiacra igyekvő autógyártók számára.

Akkumulátorárak alakulása akkukémia, régiók, és felhasználás szerint. Forrás: IEA

2024-ben az LFP-akkumulátorok a globális EV-akkumulátorpiac közel felét tették ki. Kína élen jár az LFP-akkumulátorok tekintetében, ezek 2024-ben a belföldi akkumulátor-kereslet közel háromnegyedét tették ki. Az Egyesült Államokban az elektromos járművekben használt LFP akkumulátorok aránya 2024-ben kissé csökkent, 10% alatt volt, részben a kínai akkumulátorokra kivetett vámok miatt. Ezzel szemben az Európai Unióban az LFP-akkumulátorok alkalmazása a második egymást követő évben nőtt mintegy 90%-kal, és így az EU EV-piacának több mint 10%-át érte el.

Ki kell azonban emelni, hogy az Európában, és az Egyesült Államokban értékesített elektromos autókhoz használt LFP-akkumulátorok szinte mindegyike Kínában készült, amely ma de facto monopóliummal rendelkezik az ilyen típusú akkumulátorok terén.

Akkukémiák piaci részesedése régiók szerint. Forrás: IEA

Az európai autógyártók egyre nyitottabbak az LFP-akkumulátorokra, mivel olcsóbbak az NMC akksiknál, így leszoríthatók a gyártási költségek. Az olyan kezdeményezések, mint a Stellantis és a CATL nemrégiben bejelentett közös vállalkozása, melynek keretében egy akár 50 GWh kapacitású LFP-akkumulátorgyárat terveznek Spanyolországban, segíthetik az európai autóipart a költségek csökkentésében és versenyképesség növelésében az elkövetkező években. Ugyanakkor összességében az LFP akkukémia iránti megújult érdeklődés súlyosbítja az európai akkumulátoripar nehézségeit, amely hagyományosan az NMC akkumulátorokat használ.

2024-ben régiónként eltérően alakult az akkumulátorpiac gyártói összetétele. Európában továbbra is a koreai gyártók, például az LG Energy Solution dominálnak, különösen Lengyelországban, azonban piaci részesedésük két év alatt 80%-ról 60%-ra csökkent. Ennek fő oka a kínai gyártók térnyerése, akik az LFP (lítium-vas-foszfát) technológia sikeres alkalmazásával és fejlesztésével egyre erősebb pozíciót szereznek. A koreai cégek reagálnak a kihívásra, és már Európában is bővítik LFP gyártási kapacitásukat.

Az Egyesült Államokban a japán Panasonic maradt a legnagyobb akkumulátorgyártó 2024-ben, főként a Teslával való együttműködés révén, de piaci részesedése csökken, mivel a koreai gyártók – LG, Samsung és SKI – jelentős beruházásokkal terjeszkednek az amerikai piacon. Emellett a Tesla is növelte saját gyártókapacitását, különösen a Cybertruck számára. Az amerikai gyártás gyors ütemben bővül, főként az adókedvezmények miatt, bár a költségek még mindig magasabbak, mint Ázsiában.

Kínában a hazai gyártók dominálnak, különösen az LFP technológiában, és továbbra is intenzíven fejlesztenek, miközben az állam exportkorlátozásokkal védené a fejlett technológiát. Japánban is elindult az LFP fejlesztése, például a Nissan új üzemet tervez, de egyelőre nem jelentős versenytárs a kínai vagy koreai gyártókkal szemben.

Akkumulátorgyártók piaci részesedése a gyártók székhelye szerint. Forrás: IEA

Újrahasznosítás

Az akkumulátor-újrahasznosítás kulcsfontosságú az iparág hosszú távú fenntarthatósága szempontjából, és mind az iparági szereplők, mind a kormányok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek rá befektetéseken és szabályozásokon keresztül. Európában például az új EU "Akkumulátor Szabályozása" fokozatosan növekvő újrahasznosítási hatékonyságot és újrahasznosítottanyag-tartalmat ír elő. Az újrahasznosított fémek – például nikkel, kobalt és lítium – előállítása akár 80%-kal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátással járhat, mint a bányászatból származó nyersanyagoké, miközben csökkenti a helyi környezeti terhelést is.

A fenntarthatóság mellett a kormányok az ellátási lánc biztonságát is kiemelten kezelik. Az újrahasznosítás különösen fontos lehet azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek saját akkumulátor-nyersanyagokkal, ám az ellátásbiztonság csak akkor valósulhat meg, ha a visszanyert anyagokat helyben vagy partnerországban dolgozzák fel, és használják fel például katód-aktív anyag (CAM) gyártásához. Európában és az Egyesült Államokban azonban a CAM-ipar lassabban fejlődik, mint maga az akkumulátorgyártás, így a visszanyert fémeket gyakran külföldön kell feldolgozni, majd visszaimportálni, ami csökkenti az ellátási lánc ellenálló képességét.

A fejlett újrahasznosító ipar jelenleg főként az NMC kémiára épül, amely domináns Európában és Észak-Amerikában. Az LFP akkumulátorok viszont Kínán kívül is egyre népszerűbbek, alacsonyabb áruk miatt. Ez viszont gazdasági kihívást jelent az újrahasznosítás számára, mivel ezek kevesebb értékes fémet tartalmaznak. Ennek ellenére az LFP akkumulátorok is újrahasznosíthatók, és a meglévő NMC-újrahasznosító létesítmények is átalakíthatók erre a célra. Az ilyen rendszerek működtetéséhez azonban más üzleti modellekre lehet szükség, különösen alacsony lítiumárak mellett.

Az újrahasznosítás rövid távon még nem csökkenti érdemben az elsődleges nyersanyagigényt, mivel a visszanyerhető alapanyag mennyisége korlátozott, és az EV akkumulátorok várhatóan tovább bírják, mint arra korábban számítani lehetett.

2030-ig az újrahasznosított nyersanyagok kétharmada még gyártási hulladékból származhat majd, és csak egyharmada elhasználódott akkumulátorokból.

Körülbelül egy évtized szükséges ahhoz, hogy a használt akkumulátorok váljanak a fő alapanyaggá. Ha a jelenlegi klímavállalásokat teljesítik az országok, akkor 2035-re az újrahasznosítás világszinten több mint 15%-kal csökkentheti a kobalt iránti keresletet (2050-re 40%-kal), míg a lítium és nikkel esetében ez az arány 2035-re csupán 5% körüli, 2050-re pedig 25% lehet.

Koncentráltság

Az elektromos járművek és akkumulátorok ellátási lánca egyre inkább koncentrálódik földrajzilag, amikor az autógyártástól az akkumulátorcellák és alkatrészek gyártásáig haladunk. 2024-ben a globális akkumulátorcellagyártás 80%-át Kína adta, míg a fennmaradó részt az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, Koreában és Japánban állítják elő. Fontos, hogy a lítium-ion akkumulátorgyártó berendezések gyártása is erősen koncentrált, Kína, Korea és Japán vezet a piacon. Kína az akkumulátor-alkatrészek gyártásában is szinte monopolhelyzetbe került: a katód aktív anyagok - beleértve az NMC és LFP katódokat - közel 85%-át, az anód aktív anyagok - elsősorban grafit - gyártásának pedig több mint 90%-át Kína adja. Kínán kívül csak Korea és Japán rendelkezik jelentős katódkomponens-gyártási kapacitással. Korea anódokat is gyárt, és Indonézia várhatóan némi diverzifikációt hoz a piacra.

Mindazonáltal a bejelentett projektek és a versenyelőnyök alapján középtávon Kína marad a legnagyobb akkumulátor- és alkatrészgyártó.

Az akkumulátorok katódjaihoz és anódjaihoz szükséges ásványi anyagok bányászatának és finomításának földrajzi koncentrációja szintén aggodalomra ad okot. 2023-ban Ausztrália, Chile és Kína bányászta a világ lítiumának mintegy 85%-át, amelynek közel 65%-át Kínában, további 25%-át pedig Chilében finomították. A nikkelbányászat több mint felét 2023-ban Indonézia adta, míg Kína és Indonézia együttesen több mint 60%-át finomította. Ugyanebben az évben a Kongóban bányászták a világ kobalttermelésének közel kétharmadát, bár a kobalt finomításának háromnegyedét Kínában végezték.

A grafitellátás - az egyetlen kritikus ásvány, amelyet ma anódokhoz használnak - még koncentráltabb, a bányászat 80%-át, a finomításnak pedig több mint 90%-át Kína végzi.

Elektromos autók, lítium-ion akkumulátorok, és komponensek globális gyártási és kereskedelmi forgalma. Forrás: IEA

A globális akkumulátor (cella) gyártási kapacitás 2024-ben csaknem 30%-kal nőtt, és meghaladta a 3 TWh-t. Ez háromszorosa az EV és az akkumulátortárolók iránti keresletnek ugyanebben az évben. A globális gyártási kapacitás mintegy 85%-a Kínában található, és több mint 75%-a kínai gyártók tulajdonában van. Az Egyesült Államokban a gyártókapacitás csaknem 50%-kal nőtt a koreai vállalatok vezetésével. Ennek köszönhetően az Egyesült Államokban a telepített kapacitás meghaladta az Európai Unióét, amely 2024-ben 10%-kal nőtt, annak ellenére, hogy a svédországi Northvolt üzem a csődöt követően leállt.

A koreai gyártók továbbra is a tengerentúli akkumulátorgyártási kapacitások legnagyobb beruházói. Ha minden bejelentett projekt teljes egészében megvalósul, a koreai gyártók Koreán kívüli gyártási kapacitása 2030-ra több mint 1,1 TWh-t érne el, ami 85%-kal több, mint a kínai akkumulátorgyártók bejelentett tengerentúli gyártási kapacitása.

Telepített lítium-ion cellagyártási kapacitás régió és a gyártó székhelye szerint. Forrás: IEA

Beruházások

A gyártókapacitások bővítése előmozdíthatja az akkumulátoripar földrajzi diverzifikációját. A lekötött projektek - azaz azok, amelyek építés alatt állnak vagy végleges beruházási döntés született róluk - közel 60%-kal növelnék a gyártási kapacitást Kínában, és csaknem megnégyszereznék a kapacitást az Európai Unióban és az Egyesült Államokban.

A bővítések a 2024-es 3,3 TWh-ról mintegy 6,5 TWh-ra (az összes bejelentést figyelembe véve pedig több mint 9 TWh-ra) növelhetik a globális gyártókapacitást, és a 2024-es 85%-ról 2030-ra mintegy kétharmadra csökkentené Kína részesedését a globális gyártókapacitásból. A tulajdonosi megoszlás várhatóan kevésbé fog diverzifikálódni, mivel a kapacitásbővítést túlnyomórészt a Kínában, Koreában vagy Japánban székhellyel rendelkező, bevett gyártók végzik, akiknek az akkumulátorágazatban szerzett szakértelme jelentős versenyelőnyt biztosít.

Meglévő és bejelentett akkumulátorgyártási kapacitás régiónként. Forrás: IEA

Az Európai Unió a kínai akkumulátorgyártók tengerentúli beruházásainak legnagyobb egyedi célpontja. A kínaiak részesedése a régióban lévő gyártókapacitásból megnégyszereződhet, és a 2024-es kevesebb mint 10%-ról 2030-ra több mint 30%-ra emelkedhet.

Az Európai Unióban a koreai gyártók tulajdonában lévő akkumulátorgyártási kapacitás aránya a 2024-es mintegy 85%-ról 2030-ra várhatóan meredeken, közel 30%-ra csökken, míg az uniós székhelyű vállalatok részesedése a 2024 végi 5%-ról 20%-ra emelkedhet. Ez azonban magában foglalja a jelentős bizonytalansággal küzdő üzemeket is, mint például a Northvolt németországi üzemét, amelyért Németország több mint 600 millió eurónyi adósságot vállalt át, és amelyet nem érint közvetlenül a Northvolt csődje.

Általánosabb értelemben egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a kisebb európai gyártók képesek lesznek-e növelni a termelést és felvenni a versenyt a már befutott globális szereplőkkel, ami azt eredményezheti, hogy a jövőben az EU akkumulátorpiacának jóval kisebb részét foglalhatják el a hazai gyártók.

A névleges gyártókapacitás aránya régió és az akkumulátorgyártó székhelye szerint. Forrás: IEA

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images