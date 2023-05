Összeomlott a hitelezés Magyarországon, mihez kezdenek most a legnagyobb vesztesek?

A jelzáloghitelek 45%-át hitelközvetítőknél veszik fel a magyar családok, nem véletlen tehát, hogy ezek a cégek most a lakáshitelezés hatalmas esésének a legnagyobb vesztesei. Már tavaly is csak 2%-kal nőtt a független hitelközvetítők jutalékbevétele Magyarországon (21,0 milliárd forintra), a Portfolio múlt heti Hitelezés 2023 konferenciáján azonban kiderült, hogyan alkalmazkodnak a hitelközvetítők az idén várható visszaeséshez.

Az MNB hétfőn megjelent statisztikái szerint 2022 végén 317 cég foglalkozott hitelközvetítéssel Magyarországon, 5 év alatt ez 19%-os csökkenést jelent, ami jól mutatja, hogy a jelzáloghiteleknél meghatározott 2%-os hitelösszegarányos jutalékkorlát mellett más kihívásokkal is küzd a piac, ezek sorában csak az egyik volt a tavalyi KATA-változás, amelynek negatív közvetítőpiaci hatásairól itt írtunk.

A Portfolio Hitelezés 2023 konferenciáján a tavaly megalakult Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének (FPKOSZ) elnökségi tagja, Sándorfi Balázs mutatta be a közvetítőpiac több mint 30%-át lefedő felmérésük eredményeit. Mint kiderült, 2023-ban sokan várnak koncentrációt a piacon, a válaszadók relatív többsége (46%-a) szerint a szereplők több mint 15%-a fogja elhagyni a hitelközvetítői piacot. Tavaly az MNB adatai szerint már csak 2%-kal (21,0 milliárdra) emelkedett a piac jutalékbevétele, a jelzáloghiteleknél már 12%-kal esett is.

Pedig az előző években látottnál magasabb, 45% volt a jelzáloghitelezésben a hitelközvetítők által közvetített szerződések (összeg szerinti) aránya, az 1276 milliárdos jelzáloghitelpiacból ők 569 milliárdot hoztak, vagyis közel annyit, mint a bankfiókok és a nem független értékesítők.

Az év első három hónapjában 67%-kal kevesebb lakáshitelt vett fel a lakosság, mint egy évvel korábban, és utoljára tavaly júniusban, a jegybanki Zöld Otthon Program vége felé érte el a piac a 100 milliárd forintos lakáshitelvolument. A felmérés eredménye alapján a legtöbb hitelközvetítő arra számít, hogy legközelebb 2024 második felében fog visszatérni az egészségesnek mondható, havi 100 milliárd forintos szintre a hazai jelzáloghitel-piac.

A jelzáloghitel-közvetítés a hazai hitelközvetítői piac legfontosabb bevételi forrása, hiszen jutalékbevételeinek a 45%-át biztosította tavaly 9,5 milliárd forinttal (ez átlagosan 1,66%-os jutaléktartalmat jelent), így a piac visszaesése természetszerűleg érzékenyen érinti. Erre a hitelközvetítők többféleképpen reagálhatnak a piac fent említett elhagyásán túl, és reagálnak is.

A felmérés szerint 73% mondta azt, hogy újabb banki termékekkel bővíti közvetített termékpalettáját, 71% pedig új ügyfélszerzési csatornák kiépítését fontolgatja, vagy már döntött is erről. 47% azon hitelközvetítők aránya, akik elkezdenek biztosítási termékek értékesítésével foglalkozni, és mindössze 14% mondta azt, hogy nincs szükség a korábbi tevékenység változtatására.

A hitelkereslet visszaesésének a legfontosabb oka a hitelközvetítők szerint is a magas kamatszint, ezután a saját jövőjük bizonytalansága és az infláció gátolja meg a hitelfelvételben az ügyfeleket, és csak negyedik-ötödik tényező a válaszadó hitelközvetítői szakemberek szerint a bankok szigorúbb hitelbírálata, illetve a meglévő eladósodottság.

Az említett felmérésből az is kiderült, hogy a közvetítők 68%-a szerint jelentős szerepet fog betölteni a digitalizáció a piacon, leginkább a folyamatok digitalizációja (kapcsolódás a bank IT-rendszerekhez), a digitális azonosítás, aláírás, fióki látogatás minimalizálása terén, digitalizálódik az ügyfélkiszolgálás (saját ügyfélportálok a közvetítőknél), és adatkapcsolatok épülnek ki a központi rendszerekhez.

A hitelközvetítők megfogalmazták azt is, mit tehetne a szabályozó (minisztérium és MNB) a hatékonyabb piaci működésért: 1: a közvetítők számára is elérhetővé tehetnék a KHR-t és a NAV jövedelemadatbázisát, 2. egységesíthetnék a hitelezési folyamatokhoz szükséges igazolásokat, 3. elmozdíthatnák a bankpiacot az uniformizáltabb dokumentáció irányába. Komoly igény a hitelközvetítők felől az is, hogy egyes államilag támogatott termékek esetében ne maximálják a jutalékot a meglévő 2%-os korláton túl (a Zöld Otthon Program esetében például 0,75%-os, legfeljebb 100 ezer forintos jutalékkorlátot alkalmazott az MNB), hanem szakmai egyeztetés során, piactorzítás nélkül történjen meg ennek meghatározása.

Címlapkép: Getty Images