Jelzáloghitelekkel is támad a Revolut, már 100 millió ügyféllel terveznek

A Revolut bejelentette, hogy május 30-tól end-to-end online fogyasztási hiteleleket fognak kínálni az ügyfeleiknek egy újabb nagy piacon, Franciaországban - írja a Finextra. A Revolut növekedésért felelős alelnöke arról is beszélt a bejelntés kapcsán, hogy 2025-re 100 millió ügyféllel szeretnének rendelkezni, és az is kiderült, hogy a társaság idővel a jelzáloghitel-piacra is be kíván lépni.