Egész Európában párját ritkítja, amilyen durván a magyar kormány a bankokat megsarcolja

Csehország, Magyarország, Spanyolország és Litvánia – ez a 4 EU-tagállam vezetett be a háború és az energiaválság kezdete óta új banki különadót, velük együtt összesen 17 EU-tagállamban létezik hasonló típusú adóteher. Mértékét tekintve azonban a magyar bankok különadója egész Európában párját ritkítja.

Bankadók évtizedei

A Magyar Nemzeti Bank ezen a héten megjelent Pénzügyi stabilitási jelentése külön keretes írásban foglalkozik a kormány által tavaly bevezetett extraprofitadó és más bankadók pénzügyi stabilitási hatásaival. A jegybank elemzői megállapítják:

a 2007-2008-as globális pénzügyi válságot követően a bankok megadóztatása a pénzügyi szektor stabilitása erősítésének és az államháztartási egyensúly javításának széles körben alkalmazott eszközévé vált,

a nemzetközi gyakorlatban a bankok adóztatásának számos formája alakult ki, és azok pénzügyi stabilitási hatásai nagyban függenek a bankrendszer sajátosságaitól és az adó kivetésének módjától,

a jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben látható kiugró banki jövedelmezőség érdemben befolyásolhatja a bankadók kalibrációját,

az EU 27 tagállamából 17-ben létezik valamilyen típusú banki különadó,

a bankadót alkalmazó EU-tagállamok közül három visegrádi országban, Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban a legmagasabb a bankok (társasági adón, szanálási alap hozzájárulásokon és felügyeleti díjakon felüli) adóztatása a mérlegfőösszeghez viszonyítva.

Közülük is Magyarországon a legnagyobb: az összes eszköz arányában nálunk 0,46%-os különadóterhelést alkalmazott 2022-ben Magyarországon, ami messze a legmagasabb adóterhelés az Európai Unióban.

Az előző, 2008-as pénzügyi válság óta pénzügyi szektor adóztatása egy olyan, a közvetett bankszabályozást kiegészítő eszközzé vált, amely a pénzügyi szektor kockázatvállalásának negatív externáliáit hivatott ellensúlyozni – írják a jegybank elemzői.

Tavaly viszont felértékelődött ezzel szemben egy másik szempont: rövid távon számos bankrendszerben jelentős eredményjavulás következett be elsősorban a gyorsan átárazódó likvid eszközök magas volumene, valamint a lassú betétoldali kamattranszmisszió miatti kamatmarzs-tágulás következtében, amely kiugró méretű nyereséget eredményezett egyes hitelintézeteknél. Több kormány ezekre a normál (átlagos) profiton felüli nyereségekre extraprofitként (windfal profit) tekint, és addicionális adót vetett ki rájuk vagy annak bevezetését tervezi. 2022-től ilyen adónemet vezettek be a bankok extraprofitjának elvonására Csehországban, Magyarországon és Spanyolországban, illetve hasonlót terveznek 2023-tól Litvániában is.

Hatályos és tervezett extraprofit és szolidaritási adók az EU-ban Ország Bevezetés éve Adó alapja az adónem bevezetésekor Adóteher mértéke Tervezett időbeli hatály Csehország 2022 2018-2021 közötti évek átlagos adózott eredményének 120%-a feletti rész 60% 2022-2025 Magyarország 2022 Megelőző év nettó kamatjövedelme kiegészítve a díj- és jutalékbevétellel 2022:10%,2023: 8% 2022-2023 Spanyolország 2022 800 millió eurót meghaladó nettó kamat- és díjbevétel 4,8% 2022-2024 Litvánia 2023 2018-2021 közötti átlagos nettó kamatbevétel 150%-át meghaladó nettó kamatbevétel 60% 2023-2024 Megjegyzés: A magyar extraprofitadó alapját a Kormány 2023. áprilisában az adózás előtti korrigált eredményre módosította, mely változás a bankok 2023. második felében esedékes adófizetését érinti. Az adó alapja mellett az adókulcsok mértéke is módosult. Forrás: EKB SDW, MNB-gyűjtés, Portfolio

Az adó alapja szerint háromféle megoldás létezik:

a bankmérleg egészét vagy annak egy részét célzó pénzügyi stabilitási hozzájárulás (financial stability contribution, FSC),

a banki eredményre fókuszáló pénzügyi aktivitási adó (financial activities tax, FAT),

a pénzügyi tranzakciók valamelyikére fókuszáló pénzügyi tranzakciós adó (financial transaction tax, FTT).

Az adóalap mellett az adókulcs mértéke, az adó alanyai, az adó alkalmazásának az időtartama és a felhasználhatóság célzottsága is jelentősen eltérhet az egyes országokban.

Pozitívumként a bankadók hozzájárulhatnak a bankmentések várható költségeihez, csökkenthetik a pénzügyi piacok sérülékenységét és hozzájárulhatnak a makrogazdasági egyensúly erősítéséhez is, negatívumként azonban a banki jövedelmezőség visszafogása révén ronthatják a bankok tőkeakkumulációs képességét, gyengíthetik hitelezési kapacitásukat, kedvezőtlen hatással lehetnek a pénzügyi közvetítés hatékonyságára, drágább szolgáltatásokat eredményezhetnek, erodálhatják a bankrendszer nemzetközi versenyképességét, és nem kívánt strukturális változásokat is eredményezhetnek – hívják fel a figyelmet a jegybank szakértői.

Extraprofitadó és bankadó

Magyarországon a bankok különadóztatásának a legfontosabb eszköze idén az extraprofitadó, amely tavaly mint 226 milliárd forinttal rontotta a bankok eredményét, idén pedig több mint 250 milliárd forintra rúg. Ehhez jön hozzá a mintegy 80 milliárd forintra rúgó „hagyományos”, a korrigált mérlegfőösszeg arányában kirótt, az adóalanyok számára a látványcsapatsportok egyedi támogatásával csökkenthető bankadó.

Idén év közepével az extraprofitadó alapja és kulcsa megváltozott. A 144/2023. (IV. 24.) Korm. rendeletben megjelent változás lényegét tekintve a második félévet érinti:

július 1-jétől megváltozik az adó alapja, a 2022-es adózás előtti nyereség 50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett,

50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett, csökkentő tételként kell figyelembe venni az előző évi osztalékbevétel 50 százalékát,

növelő tételként kell figyelembe venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát,

az adó kulcsa is megváltozik ennek megfelelően: az adóalap (vagyis a fentiek szerint korrigált nyereség) 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék lesz.

TUDOMÁSUNK SZERINT AZ INTÉZKEDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZEMPONTBÓL ÉS A BANKSZEKTOR TELJES ADÓTERHELÉSE SZEMPONTJÁBÓL SEMLEGES, ugyanakkor az adóteher a magyar tulajdonú bankok felől a külföldi tulajdonúak felé mozdul el.

Mi lesz jövőre a pénzügyi szektor extraprofitadójával?

A bankok és a pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját megfelezi jövőre a kormány, a biztosítókét viszont a tranzakciós illetékhez hasonlóan – növekvő adóalap mellett – változatlanul hagyja – következtethető ki a Költségvetési Tanács szerdán este közzétett véleményéből. A tavaly bevezetett különadók tehát velünk maradnak, esetenként változó összegben. A banki extraprofitadó bevétel a felére, 264 milliárd forintról 132 milliárd forintra csökkenhet 2024-re.