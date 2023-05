Új magyar bank tört be az 1000 milliárdosok ligájába (Interjú)

Történetében először 1000 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank, ezzel az elmúlt évtized leggyorsabban növekvő hitelintézete volt. Az osztalék helyett a további növekedés mellett tették le a voksukat a tulajdonosok is a keddi éves közgyűlésen, amelynek apropóján a bank elnök-vezérigazgatója nyilatkozott a Portfolio-nak. Hegedüs Évát a társaság tevékenységi körének bővítése és tőzsdei tervei mellett a bankpiac és a hitelezés aktuális kilátásairól is kérdeztük, a bank sajtótájékoztatójáról szóló beszámolónk itt olvasható

Portfolio: Az utóbbi hónapokban átlépte a Gránit Bank mérlegfőösszege az 1000 milliárd forintot, ezzel akár azt is mondhatjuk, hogy nagybankká lépett elő. A fiókhálózat hiánya mellett, mennyire rendelkezik már a Gránit Bank azokkal a sajátosságokkal, amelyek egy univerzális nagybankot jellemeznek?

Hegedüs Éva: Számunkra nem az a legfontosabb kérdés, hogy statisztikai mérőszámok alapján milyen méretű kategóriába tartozunk, sokkal inkább fókuszálunk arra, hogy fenntartható módon és profitábilisan növekedjünk, az ügyfeleinket gyorsan, egyszerűen, magas ügyfélélmény mellett, digitális csatornákon, versenyképes áron tudjuk kiszolgálni úgy, hogy a részvényesi érték folyamatosan növekedjen és megőrizzük innovációs versenyelőnyünket. A tény az, hogy a bank által követett üzleti modell eredményeként

a Gránit Bank mára az elmúlt tíz év leggyorsabban növekvő hitelintézetévé vált, de a múlt év végi mérlegfőösszeg az MNB definíciója szerint még középbankot jelent, nem túl távol a nagybanki státusztól.

A Gránit Bank a 2022-es üzleti évet egyedileg 1019, konszolidáltan szinten 1063 milliárd forint mérlegfőösszeggel zárta, amely közel 50 %-os növekedés az előző évhez képest. Az adózás előtti eredmény egyedileg meghaladta az 13 milliárd forintot, konszolidáltan pedig közel 14 milliárd forintot ért el. A bank teljes kitettsége (hitel, kötvény, garancia együttesen) meghaladta a 460 milliárd forintot, amely 46%-kal magasabb az előző év végéhez képest, a csoport szinten kezelt vagyon nagysága 1326 milliárd több, és több mint 118 000 ügyfélszámlát vezetünk. A bank portfóliójának minősége továbbra is kiváló, a problémamentes állomány aránya 99,98%. Kérdésére válaszolva, néhány termék kivételével jelenleg nyújtjuk mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek egy univerzális nagybanknál elérhetőek, a különbség a magas UX-élményben és a digitális csatornákon elérhető termékek körében van.

Nem banki pénzügyi szolgáltatókban, így például az Equilorban és a Diófa Alapkezelőben is többségi tulajdont szereztek a közelmúltban. Hol tartanak ma a velük kapcsolatos szinergiák kihasználásában, és mennyivel járultak hozzá e cégek tavalyi eredményességükhöz?

A Gránit Bank mind az Equilorba, mind a Diófába történő befektetéseivel erősíteni, bővíteni kívánja szerepét, jelenlétét a teljes hazai pénzügyi szektorban, a digitális banki jelenlét mellett a befektetési szolgáltatási üzletág teljes spektrumában, beleértve az alapkezelést, vagyonkezelést is. A három társaság, a Gránit Bank, az Equilor és a Diófa együttműködésének legfontosabb alapelve, hogy úgy valósuljon meg a csoportszintű irányítás és együttműködés, hogy a bankcsoport ügyfelei minél komplexebb, testreszabott megoldásokat tudjanak igénybe venni és eközben építsünk a társaságok önálló működéséből eredő előnyökre, a felhalmozott tudásra, tapasztalatra, a szinergiák kiaknázásával javuljon a költség hatékonyság és egyszerre növekedjen a csoport szintű-, és az önálló társaságok részvényesi értéke is.

A közös munkát megkezdtük, elsőként a treasury területen, a digitális platformra fókuszáló befektetési szolgáltatási, privátbanki értékajánlattal pedig a jövő év első negyedévében tervezzük a piacra lépést.

Tekintettel arra, hogy a Diófa tranzakció nem zárult le a múlt év végéig, ezért a 2022-es bankcsoporti eredményben még csak az Equilor hozzáadott értéke szerepel.

A fizetésforgalmi szolgáltatásokban és a jelzáloghitelezésben is gyakran találkozik a lakosság a Gránit Bank nevével, de például a személyi kölcsön még nem érhető el Önöknél. Mikor várható, hogy ez megváltozik?

A bank egy zöldmezős bankként indult és a stratégiájának megfelelően folyamatosan bővíti termékkörét azokban a szegmensekben, ahol reálisan elvárható olyan piaci részesedés szerzése, amely megfelelő jövedelmezőséget biztosít. A társaság kezdetekben kifejezetten csak pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtott a digitálisan nyitott, úgynevezett. affluens ügyfélkör részére. 2017-től a jogszabályi feltételek megjelenését követően kitágult a digitálisan értékesíthető termékek köre jelzáloghitellel, folyószámlahitellel, lombardhitellel, babaváró hitel nyújtásával. A jelzáloghitel és babaváró kölcsön esetében olyan megoldást kínál a bank, amelyben a teljes folyamat end-to-end digitális. Ez abban is segíti az ügyfeleket, hogy az állami támogatásokkal együtt a lehető legkedvezőbb finanszírozási megoldást is perceken belül kikalkulálhassák. Lehetőség van az állampapír-vásárlásra fizikai megjelenés, ügyfélkapu nélkül, a VideóBankon keresztül költségmentesen.

Jelenleg a befektetési és privátbanki szolgáltatás továbbfejlesztésére fókuszálunk, és rövidtávon nem tervezzük a személyi kölcsön bevezetését.

Mennyire aktívak a Széchenyi Kártya és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban idén? Hogy látja, mi lesz a motorja a vállalati hitelezésnek utóbbi kifutásával?

A Gránit Bank a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramban és a Széchenyi Kártya Max+ hitelprogramban is a mérlegfőösszeg alapú piaci súlyánál egyértelműen nagyobb arányban vesz részt, ahogy egyébként ez eddig valamennyi támogatott hitelprogramban esetében is így történt. A vállalati hitelezésre a jelenlegi piaci kamatszint természetesen erőteljes fékező hatással bírt, így az elmúlt időszakban egyértelműen a támogatott hitelprogramok jelentették a hitelezés motorját.

A nagyobb bankokkal ellentétben Önök előálltak 10% feletti betéti kamattal is. Szükség van-e intenzív betétgyűjtésre ahhoz, hogy hitelezési célkitűzéseik teljesüljenek, vagy más volt a céljuk ezzel?

A növekedésnek, az új ügyfél akvirálás receptjének évszázados múltja van: innovációk, kiszámíthatóság, bizalom, biztonság, stabilitás, szakértelem, versenyképes árazás. Nincs ez másképp a Gránit Bank esetében sem, a több, mint 114 000 ügyfélszámla azt bizonyítja, hogy jó úton járunk.

A betéti kamatok árazása, mind a lakossági látra-, mind a lekötött betétek esetében egy win-win megoldás, egyfajta marzs osztozkodás az ügyfelek és a bank között úgy, hogy az ügyfél is jól járjon, korrekt kamatot kapjon, de a bank jövedelmezőségi szempontjai is érvényesüljenek.

A bank likviditása magas, folyamatosan a piaci átlag fölött alakul, azaz a betétgyűjtést nem a hitelcélok teljesülése, hanem az ügyfelek színvonalas kiszolgálására való törekvés indokolja.

A nagy növekedést látva szinte kötelező az örökzöld kérdés: mikor mennek tőzsdére? Szükség lehet-e hamarosan külső tőkebevonásra?

A bank tőkemegfelelési mutatója a múlt év végén 20 % felett volt, tőkéje a múlt évben közel 30 milliárd forinttal növekedett, tőkeemelés és az adózás utáni eredmény eredménytartalékba helyezése miatt. Az elmúlt évtized minden évében, úgy, ahogy ez a mai közgyűlésen is történt, a részvényesek úgy döntöttek, hogy nem vesznek fel osztalékot. Az eddigiekben a Bank közel 20 milliárd forint adózás utáni eredményt termelt, ami a bank tőkéjét növeli. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a részvényesi szerkezet biztosítja, hogy amennyiben a növekedéshez addicionális tőkére lenne szükség, az rendelkezésre álljon. A

bank stratégiájának továbbra is fontos eleme a tőzsdére menetel, de ehhez célszerű kivárni a lehető legalkalmasabb piaci környeztet.

Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban előrevetítette a bankszektor terheinek a kivezetését, legalábbis annak megkezdését a jövő évre. Mekkora éves tehertől szabadíthatja meg ez a Gránit Bankot, melyik intézkedés hogy érintette eddig Önöket?

Örülünk Varga Mihály miniszter úr bejelentésének, hiszen az extra terhek enyhítése nem csak a bankszektor érdeke, hanem a gazdaság növekedésének is egyik záloga.

Az elmúlt évben a bank összesen 4,4 milliárd forint összegű bankadót, extraprofitadót, tranzakciós illetéket, OBA-díjat, szanálási alap, kárrendezési alap hozzájárulást fizetett be.

Ezen belül az extraprofitadó kivezetése több milliárd forint összegű költségcsökkenést jelentene a bank számára a jövő évben.

Sokan irigylik a Gránit Bank hatékonysági mutatóit, ami többek között annak köszönhető, hogy nem rendelkeznek fiókhálózattal, és élen járnak a digitalizációban. Milyenek most ezek a számaik?

Az elmúlt évben is tovább javultak a hatékonysági mutatók. A költség-bevétel arány 43,9%, ami 20%-kal jobb az előző évi értéknél (a piaci átlag 60,4% volt). Bankadó, extraprofit adó és tranzakciós illeték nélkül a költség-bevétel arány 34,9%. A működési költség (bankadó, extraprofit adó és tranzakciós illeték nélkül) a mérlegfőösszeghez képest 0,8%, szemben a bankpiaci 1,6%-os átlaggal. Az eszközarányos profit 1,4 %, a saját tőke arányos nyereség pedig meghaladta a 25%-ot, ami több mint kétszerese a hitelintézeti rendszer átlagának.

Visszaesőben a piaci hitelezés, különösen a lakosság esetében. Mikor jöhet el Ön szerint a hitelpiaci fordulat, és mire van szükség ehhez?

A lakossági hitelezést a magas kamatkörnyezet mellett a magas infláció is visszaveti, tekintve, hogy a növekvő megélhetési költségek mellett egyre kisebb összeg fordítható hiteltörlesztésre. Ezt a helyzetet rövid távon célzott támogatott konstrukciók oldhatják meg,

a piaci kamatokon történő hitelezés pedig akkor lendülhet meg, ha a kamatkörnyezet ismét lehetővé teszi a 10%-nál lényegesen alacsonyabb, egyszámjegyű hitelkamatok nyújtását.

Miket tekint most a legnagyobb kockázatnak a céljaik teljesülése szempontjából?

A bankcsoport működésére és 2023 évi eredményére a geopolitikai feszültségek, az Unióval történő megállapodás, a gazdasági növekedés bizonytalanságai, az infláció és a piaci kamatok csökkenése lesznek hatással. Született optimista vagyok, bízom abban, hogy a gazdaságpolitikai intézkedések, különösen a fiskális és monetáris politika összehangolt működése révén az infláció és a kamatok mérséklődnek, az energiaárak stabilan alacsony szinten maradnak, a kedvezményes hitelprogramok révén pedig a vállalkozások hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez. A Gránit Bank mindenesetre folyamatos innovációkkal, kiszámítható, stabil partnere marad az egyre növekvő számú ügyfeleinek.

Melyek a Gránit Bank jövőbeni célkitűzései, a jövőkép sarokpontjai, mit tapasztalhatnak az ügyfelek és a versenytársak ebből már az idei évben?

Az elmúlt 13 év eredményei visszaigazolták, hogy a bank által 2010-től megkezdett konzervatív portfólióépítési és digitális banki stratégia megvalósítása sikeres, az üzleti modell kedvező fogadtatásra talált az ügyfelek körében. Ennek megfelelően a bank a 2023-as üzleti évben is a stratégiai pálya mentén folytatja üzleti tevékenységét. A legfontosabb alapelv a részvényesi érték növelése a bankcsoport tagjaival közösen, úgy, hogy az hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott üzleti és eredménynövekedéssel valósuljon meg. A megkezdett digitális stratégia mentén folytatjuk a piaci szerep erősítését, a piaci pozíciónk növelését. A bank a várhatóan lassabb növekedést biztosító gazdasági környezetben is jelentős IT-fejlesztéseket és új üzletágak kialakítását tűzte ki célul 2023-ra az üzleti lehetőségek középtávú bővítése érdekében, amelynek kiemelt eleme a befektetési szolgáltatás és privát banki üzletág fejlesztése. A bankcsoport mind az ügyfélkihelyezések állományában és az ügyfélbetét tekintetében is a piaci átlagot meghaladó növekedést tervez.

Várhatók-e a közeljövőben ismét olyan innovációk a banktól, amelyek szintugrást hoznak a szolgáltatási színvonalban? Elsősorban melyek most ezek a területek?

Ebben az évben több izgalmas fejlesztés is élesedik a bank mobilbanki applikációjában, a Gránit eBankban. Mától nemcsak az alkalmazás arculata újul meg – az ügyfelek használati szokásaihoz még inkább illeszkedő ergonomikus és modern kezdőképernyővel - hanem új, a piacon egyedülálló kényelmi szolgáltatások is rövidesen elérhetőek, mint az azonnal használható, teljesértékű digitális kártyafunkció biztosítása. Az appban az ügyfelek a biztonsági azonosítást követően láthatják meglévő és újonnan igényelt bankkártyáik összes adatát a PIN kóddal együtt. Az új fejlesztés segít abban, hogy a bank ügyfelei egy percre se maradjanak bankkártya nélkül. Amennyiben például egy külföldi úton nincs az ügyfélnél a kártya, vagy valamilyen okból más kártyát szeretne, néhány másodpercen belül az applikációban pótolni lehet azt egy teljes értékű digitális bankkártyával, amely azonnal alkalmas – az Apple vagy Google Pay digitalizációval érintéses mobilfizetésre, továbbá online vásárlásra és az érintéses azonosításra alkalmas ATM-eknél készpénzfelvételre. Új kényelmi szolgáltatás továbbá, hogy a banki mobilalkalmazásból az állampapír-vásárlás menüpontra kattintva azonosított VideóBank hívás keretében, fizikai jelenlét és ügyfélkapu nélkül közvetlenül indítható állampapír-vásárlás, illetve értékpapírszámla-nyitás. A megújult applikáció mától élesedett az App Store-ban és hamarosan elérhető lesz a Google Play-ben is. A közeljövőben további – a mobilapplikációban használható – innovációk várhatók a pénzforgalom terén, és a digitális hiteligénylési folyamatok is még kényelmesebbé válnak, amelyről többet még nem oszthatok meg, de bízom benne, hogy azokat örömmel fogadják majd az ügyfelek.

