Háromszor egy több, mint három: mit ígér az MBH Bank? (Interjú)

2023. május 1-je után egységesebb termék- és szolgáltatáskínálattal várja az MBH Bank új és potenciális ügyfeleit – mondja Bertalan Sándor, a társaság középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója, akit a vállalati üzletágat érintő egyes változásokról kérdeztünk a május 1-jén jogilag is megvalósult fúzió apropóján. A szakember szerint a kamatszint jelentős csökkenéséig alapvetően a támogatott hitelkonstrukciók tartják életben a vállalati hitelezést.

Portfolio: Május 1-jével megkezdte működését a három bank egyesülésével létrejött MBH Bank. Mennyire zökkenőmentes az átállás? Különösen az Ön üzletágához tartozó vállalati ügyfelek szempontjából kérdezem.

2023. április 30-án megvalósult az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatja tevékenységét. Az átállási hétvégén a fúzióhoz kapcsolódó technikai és informatikai átállás sikeresen lezajlott. Az alapos előkészületeknek és az átállás ütemtervszerű megvalósításának köszönhetően a bank az előre jelzett határidőre újra üzembe helyezte az érintett rendszereket és csatornákat. Ezzel lezárult a Magyar Bankholding keretében több mint két éve tartó fúziós folyamat, amely révén létrejött Magyarország második legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú hitelintézete.

Eltérő szervezeti és ügyfélkiszolgálási kultúrával, gyakorlattal rendelkezett a három jogelőd bank. Az MBH Bank új ügyfelekkel foglalkozó nagyvállalati és kkv kiszolgálása melyik jogelőd bankéhoz hasonlít a jövőben leginkább?

A bankcsoport tagjainak összeolvadásával olyan integrált, univerzális, modern bank jött létre, amely – a meglévő szakértelmen felül – a lakossági és a vállalati ügyfelek számára szélesebb termékportfóliót kínál az ország legnagyobb fiókhálózatán keresztül. A három bank egyesülése révén a három kiszolgálási modellből a legjobb gyakorlatokat gyúrtuk eggyé, így

az ügyfélkiszolgálás minősége tovább emelkedik, ezáltal hisszük, hogy 1+1+1 több, mint három.

2023. május 1-je után egységesebb termék- és szolgáltatáskínálattal várja a bank új és potenciális ügyfeleit, vagyis olyan ajánlatok is elérhetőek lesznek az egységes ügyfélkör számára, amelyek korábban csak az egyik vagy a másik tagbankban szerepeltek a kínálatban. Az év során folytatódik a termékpaletta egységesítése, valamint új termékeket – köztük új megtakarítási termékeket – is tervez bevezetni az új bank.

Mennyire egységes most a vállalati üzletág? A meglévő ügyfelek esetében megvan-e még a három külön kiszolgáló csapat, és mennyire maradt fent a három jogelőd bank hitelportfóliójának eltérő kezelése az ügyfélkapcsolatokban? Mikorra számolhatják fel az utolsó eltéréseket is?

Az ügyfelek kiszolgálása már több mint egy éve egységesen történik. Ez egyaránt vonatkozik az ügyfélkapcsolatokért felelős dedikált vállalati tanácsadókra és a vezetőkre, valamint a közös ügyfélkezelési és kockázatkezelési elvekre is. Hiszünk a személyes tanácsadói kapcsolatban. Alapelvünk, hogy legyünk közel az ügyfelekhez, segítsünk megtalálni az üzleti tevékenységüket leginkább támogató pénzügyi megoldásokat. A három jogelőd bank legkiválóbb szakembereiből állt össze a csapatunk. Május elseje után az MBH Bank már jogilag is egy szervezetben folytatja a korábbi tevékenységét. E mellett folyamatosan zajlik a számlavezető rendszerek egységesítése is.

Melyek azok a területek a vállalati kiszolgálásban, amelyeket erősíteni szeretnének a következő években?

Szakembereink jól ismerik az egyes iparágak helyzetét, a problémákat pedig képesek reálisan felmérni és a helyükön kezelni. Igyekszünk az ügyféligényekre fókuszáltan, proaktív módon megtalálni és kialakítani a bankszektorban elérhető legjobb lehetőségeket.

Az elmúlt időszakban folyamatosan dolgoztunk a kkv-hitelezés hatékonyságának javításán is, így például bevezettünk zöld lámpás folyamatokat, amelyek gyakorlatilag egy keretrendszer alapján jelentenek gyorsított kockázati elbírálást.

Személyes kapcsolattartóikon keresztül a vállalati ügyfeleink a teljes kereskedelmi banki és leányvállalati termékpalettát elérik, a dolgozók részére nyújtott lakossági termékektől, a vállalat finanszírozáson és egyedi számlavezetési megoldásokon (cash pool) túl egészen a biztosításokig. A három jogelőd bank lízing cége, Euroleasing név alatt, a jogelődök legjobb gyakorlatát ötvözve folytatja tovább tevékenységét. A cég az MBH Bank csoport tagjaként a jövőben is meghatározó szerepet játszik, mint a hazai lízingpiac vezető pénzügyi szolgáltatója. Továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a különböző támogatott konstrukcióra, de komplex pénzügyi megoldásokat is kínálunk, melyek az alapanyag beszerzéstől egészen a késztermék értékesítésig képesek lefedni a cégek finanszírozási igényeit. Jelenlegi gazdasági, piaci környezetben például növekvő érdeklődést tapasztalunk a személyre szabott faktoring megoldások iránt. További célunk az ügyfelek számlavezetési szokásainak, vevői-szállítói kapcsolatainak digitális elemzésén alapuló egyedi pénzügyi szolgáltatások fejlesztése.

Milyennek látja az idei évet a vállalati hitelezésben, különösen annak fényében, hogy a piaci forintkamatok 20% körül vannak, a hitelprogramokra adható állami támogatás pedig korlátos?

18-20 % körüli forintkamatokat a legtöbb cég nem képes kitermelni. A vállalatok ezért átgondolják beruházásaikat és csak azokat valósítják meg, amelyek vagy energiahatékonysági vagy termelékenységi szempontból nélkülözhetetlenek.

Ezekhez megpróbálják a piacon elérhető támogatott finanszírozási konstrukciókat becsatornázni. A különböző Széchenyi hitelek egészen az év végéig elérhetőek lesznek a kkv-ügyfelek részére. A Baross Gábor konstrukciók pedig már a nagyvállalatoknak is biztosítanak kedvező árú forgóeszköz finanszírozást és beruházási hiteleket. Ezen felül a devizahitelezés lehet még járható út azon vállalatoknak, akik rendelkeznek természetes deviza fedezettséggel. A kereslet egyértelműen eltolódni látszik a beruházási hitelek felől a forgóeszközfinanszírozási konstrukciók irányába. A kamatszint jelentős csökkenéséig alapvetően a támogatott hitelkonstrukciók tartják életben a vállalati hitelezést.

Tavaly nyáron sokan tartottak attól, hogy tömegével fognak bedőlni cégek, és sokan nem fogják bírni az energiaválságot, a recessziós bizonytalanságot. Ehhez képest most mit látnak a vállalatok pénzügyi helyzetében és fizetőképességében?

Vállalati ügyfeleink többségének kockázati profilja eddig jelentősen nem romlott, banki szinten pedig továbbra is kiváló portfólióval rendelkezünk. A kockázati feltételrendszer általánosságban nem módosult, de esetenként előfordulnak a korábbinál szigorúbb feltételek. A portfólióminőségét figyeljük, folyamatosan együtt gondolkodva az ügyfelekkel. Mivel a negatív piaci hatások eltérően érintik az egyes ügyfeleket, ezért mindenkinél más és más személyre szabott megoldásban kell gondolkodnunk a válságkezelés kapcsán.

Az MBH Bank a leginnovatívabb és digitálisan legfejlettebb bank kíván lenni Magyarországon. A vállalati ügyfeleik milyen újdonságokra számíthatnak e téren?

A MBH Bank célja, hogy vállalati ügyfeleit egy modern, több szakértőt alkalmazó, országszerte egységes szolgáltatási színvonalat biztosító, elsősorban tanácsadásra épülő vállalati üzletközpont és agrárcentrum hálózaton keresztül szolgálja ki. Az utóbbi években, különösen a pandémia alatt, változtak az ügyfelek bankolási szokásai: gyakrabban használják bankkártyájukat és intézik online egyszerűbb banki ügyeiket, a vállalati üzletközpontokba főleg az összetettebb ügyintézési folyamatok és kérdések miatt mennek, mint például a hitelfelvétel vagy a befektetési tanácsadás. Az előttünk álló időszakban tovább szeretnénk fejleszteni belső folyamatainkat, amelynek köszönhetően az ügyfelek bankolási szokásainak elemzésén alapulva személyes pénzforgalmi és finanszírozási megoldásokat tervezünk kialakítani. Megújult POS és VPOS rendszert, valamint vállalati mobilbankárt vezetünk be a vállalati ügyfeleink részére.