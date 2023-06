Fontos figyelmeztetést adott ki a Deutsche Bank

A Deutsche Bank befektetési banki részlege a második negyedévben várhatóan legalább 15%-os bevételcsökkenést könyvelhet el az előző évhez képest - nyilatkozta a hitelintézet pénzügyi igazgatója, James von Moltke.

A pénzügyi igazgató által közölt 15%-os visszaesés nagyobb, mint amire az elemzők számítottak, a korábbi várakozások 10%-os csökkenést jósoltak az egy évvel korábbi összeghez képest - írja a Reuters.

Von Moltke egy pénzügyi konferencián jelentette be a csökkenést, majd azt is hozzátette, hogy a bevétel 15%-nál akár jóval nagyobb mértékben is visszaeshet. Elemzők eredetileg 2,386 milliárd eurós (2,85 milliárd dollár) bevételt vártak a második negyedévre a Deutsche Bank honlapján található legfrissebb konszenzus szerint.

A bevétel jelentős csökkenése ellenére von Moltke szerint a Deutsche Bank kilátásai továbbra is meglehetősen kedvezőek. Mindezt úgy nyilatkozta, hogy a pénzintézet továbbra is különböző kihívásokkal küzd, és Christian Sewing vezérigazgató irányítása alatt szerkezetátalakításon megy keresztül.

A Deutsche Bank részvényei jelenleg 2,3%-os mínuszban állnak.

Címlapkép forrása: Getty Images