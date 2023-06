Egy lépéssel közelebb került az IMF a nemzetközi digitális jegybankpénz bevezetéséhez

A nemzetközi digitális jegybankpénz (CBDC) globális platformját fejleszti a Nemzetközi Valutaalap (IMF), 10 ország jegybankja már be is fejezte a tervek átvizsgálását - írja a Reuters.

Elkezdte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a digitális jegybankpénz (CBDC) globális platformjának fejlesztését, a közleményük szerint ez jelentősen megkönnyíti majd az országok közötti tranzakciókat.

A CBDC-k rendszere nem lehet széttöredezett, a hatékonyabb működéshez országokon átívelő kooperációra van szükség

- nyilatkozta Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója.

Az IMF legfőbb célja, hogy a jegybankok megállapodjanak a digitális valuták közös szabályozási keretéről, amely lehetővé tesz majd nemzetközi tranzakciókat is.

Georgieva arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem sikerül közös platformot létrehozni, a kriptovaluták tölthetik be az űrt.

A központi bankok által ellenőrzött CBDC-kkel ellentétben a kriptovaluták jellemzően decentralizáltak.

Az igazgató azt is elmondta, hogy jelenleg 114 központi bank vizsgálja a CBDC-k bevezetésének lehetőségét, és körülbelül 10 már be is fejezte azt. Azzal érvelt, hogy ha az országok kizárólag belföldi felhasználásra fejlesztik a CBDC-ket, akkor nem maximalizálják a bennük rejlő lehetőségeket. A CBDC-k képesek a pénzügyi integráció fokozására és az átutalások költségeinek csökkentésére, amelyek globálisan évente 44 milliárd dollárt tesznek ki.

