Téved, aki azt hiszi, hogy Magyarországon sok a víz – Grafikákon a kellemetlen igazság

Az elmúlt időszak esőinek köszönhetően enyhült a Magyarországot sújtó szárazság, és többfelé meg is szűnt a mezőgazdasági aszály, de több országrészben továbbra is kritikusan száraz a talaj. A 2022-es történelmi aszály óta az agrárszektoron kívül is egyre nagyobb figyelem irányul a hazai vízhelyzet aktuális állására és kilátásaira. Az alábbiakban néhány fontosabb statisztikai mutató mentén, a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a magyarországi "vizes" állapotokat nemzetközi összevetésben. Ezekből kiderül egyebek mellett, hogy az összes európai uniós ország közül Magyarország mekkora mértékben függ a határain túlról érkező vízutánpótlástól, illetve hogy a magyar ipar a teljes vízkivétel mekkora részéért felelős – félig lelőve a poént: ez az egyik legmagasabb arány az EU-ban.