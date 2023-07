Több mint 15 hónapos csúcson az OTP - Érik az esés?

A hét első felében továbbra is töretlen a lendület a magyar tőzsdén, a kedvező hangulatnak köszönhetően pedig tovább szárnyalnak a hazai blue chipek, így az OTP is. A mostani emelkedéssel pedig már tavaly április óta nem látott csúcsokig emelkedtek a bank részvényei. Azonban egy igencsak meghatározó szinthez érkeztünk a további emelkedés szempontjából, éppen ezért megnéztük, hogy melyek lehetnek a legfontosabb támasz és ellenállás szintek, amelyekre érdemes lehet figyelnie a befektetőknek, valamint, hogy meddig is emelkedhetnek az OTP papírjai az elkövetkezendő időszakban.