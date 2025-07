Itt vannak a számok: Donald Trump ezt aztán nem fogja zsebre tenni

A felnőtt amerikaiak 49%-a szerint Donald Trump politikája inkább káros hatással volt az életükre, míg csupán negyedük állítja, hogy segített nekik. További 25% úgy véli, Trump lépései nem voltak rá semmilyen hatással. Etnikai és faji származástól függően másképp ítélik meg az elnök politikáját az amerikaiak: a fekete és latino (spanyolajkú) felnőttek körében kevesen (9%, illetve 19%) érzik úgy, hogy Trump intézkedései segítettek volna nekik, szemben a fehérek bő egyharmadával.

Trump elnöki teljesítményét tízből négy amerikai nézi jó szemmel, ám 58% elutasítja azt,

ami nettó mínusz 18 pontos mutatót jelent. A párthovatartozás nem meglepő módon erősen befolyásolja a véleményeket: a republikánusok 78%-a támogatja Trumpot, míg a demokraták 91%-a elutasítja.

