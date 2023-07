Nagy horderejű bankszabályozási bejelentés jöhet Amerikában a jövő héten

Az amerikai bankszabályozó hatóságok a jövő héten készülnek bejelenteni a tőkeszabályok átfogó felülvizsgálatát, a lakáscélú jelzáloghitelek esetében a nemzetközi normáknál is szigorúbb szabályokkal - értesült a Bloomberg News.

A módosítások a pénzügyi válságra válaszul létrejött globális megállapodás, a Bázel III amerikai adaptációjának részét képezik. A bemutatásukra július 27-én kerülhet sor, a források szerint az amerikai jegybank, a szövetségi betétbiztosító (FDIC) és az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nevű bankfelügyeleti intézmény részvételével.

Sem a Fed, sem az OCC nem nyilatkozott az ügyben, míg az FDIC még nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

A bankfelügyeleti hatóságok a nemzetközi tőkeszabványok érvényesítésére irányuló javaslat kidolgozásának végső fázisában vannak az USA-ban. Ezekről a standardokról még a 2007-2009-es pénzügyi válságot követően a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság állapodott meg, és Európában számos elemét alkalmazzák.

Noha ezeket a bázeli szabályokat már évekkel ezelőtt megalkották, csak most fogalmazzák meg az amerikai szabályozást, hogy megfeleljenek nekik. A munkát felgyorsított az idén tavaszi mini bankválság, amelynek során a Silicon Valley Bank és két másik bank is becsődölt.

Ez a javaslat az első jelentős szabálycsomag, amelyet Michael Barr, a Fed jelenlegi felügyeleti alelnöke vezetésével állítanak össze. Barr a tőkeszabályok átfogó felülvizsgálatát kezdeményezte, és várhatóan szigorú intézkedéseket fog bevezetni a Wall Streetre.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 11. Bemutatta terveit a Fed: így erősítik meg a nagyobb amerikai bankokat

Forrás: Reuters

Címlapkép: Shutterstock

Címlapkép forrása: Shutterstock