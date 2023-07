Vagyonkezelő óriássá válhat a Morgan Stanley, de ki lesz az új bankvezér?

A jelenlegi szint háromszorosára, 20 000 milliárd dollárra fogja növelni kezelt vagyonát a Morgan Stanley, még ha a második negyedévben nem is sikerült ezzel az üzletággal kompenzálni a kereskedési eredmény visszaesését – mondta a gyorsjelentés után James Gorman vezérigazgató.

A Financial Times emlékeztet: bár a Morgan Stanley az utóbbi években erőteljesen elmozdult a vagyonkezelés felé, továbbra is ki van téve a tőkepiaci volatilitásnak, a kötvénykereskedési bevételek meredek visszaesése például a második negyedévben a Morgan Stanley nyereségét is megterhelte. A nettó nyereség éves szinten 13 százalékkal 2,2 milliárd dollárra csökkent, ami összhangban van az elemzői becslésekkel.

Gorman szerint a bank vagyonkezelési üzletága "nagyjából megállíthatatlan erővé" vált mára, amely teljesíteni fogja a 10 milliárd dolláros kezelt vagyonra vonatkozó célt, és végül eléri a 20 milliárd dollárt. Évi 5%-os hozammal számolva ez 14 év alatt sikerülne egyébként a banknak.

Gorman várhatóan egy éven belül lemond vezérigazgatói tisztségéről, utódja egy belső jelöltekből álló trióból - Ted Pick, Andy Saperstein és Dan Simkowitz – kerül ki, ők most mindhárman a Morgan Stanley egy-egy részlegét vezetik. A Saperstein által vezetett vagyonkezelési részleg 6,7 milliárd dolláros bevételt jelentett a második negyedévben, ami 16 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az üzletág 89,5 milliárd dollárnyi új nettó vagyonhoz jutott, ami jóval meghaladja az elemzők által várt 60,3 milliárd dollárt.

A Pick által vezetett intézményi értékpapír üzletág, amely a befektetési banki tevékenységet és a kereskedést foglalja magában, 5,65 milliárd dolláros nettó bevételről számolt be, ami 8 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, de némileg szintén meghaladja az elemzők 5,5 milliárd dolláros várakozását.

Bár a kezdeti részvénypiaci reakciók vegyesek voltak, a Morgan Stanley árfolyama végül 6,5%-ot emelkedett a keddi kereskedésben.