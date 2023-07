Régóta várják, végre elindul az Egyesült Államok azonnali fizetési rendszere, a FedNow

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elindítja a "FedNow" nevű szolgáltatást, amelynek célja az ország fizetési rendszerének modernizálása azáltal, hogy lehetővé teszi az amerikaiak számára, hogy azonnal, a nap 24 órájában küldjenek és fogadjanak pénzeszközöket - írja a Reuters.

A lépéssel az USA olyan országokhoz zárkózik fel, mint az Egyesült Királyság, India, Brazília és az Európai Unió, ahol hasonló szolgáltatások már évek óta működnek.

A FedNow fejlesztése 2019 óta folyik, és a tervek szerint 41 bank és 15 szolgáltató csatlakozik hozzá. Ezek között olyan nagy bankok is vannak, mint a JPMorgan Chase, a Bank of New York Mellon, a US Bancorp, valamint több közösségi bank is. A Federal Reserve tervei szerint még ebben az évben további bankok és hitelszövetkezetek bevonását tervezi.

A FedNow a magánszektor valós idejű fizetési rendszereivel, például a The Clearing House RTP-hálózatával fog versenyezni. A nagybankok kezdetben a redundanciára hivatkozva ellenezték, de azóta beleegyeztek a részvételbe, mivel a FedNow lehetővé teszi számukra, hogy bővítsék a szolgáltatásaik körét.

Anu Somani, a U.S. Bank globális fizetési kötelezettségekért és beágyazott fizetésekért felelős vezetője kijelentette, hogy a FedNow kiváló lehetőség a szolgáltatások bővítésére. Az olyan peer-to-peer fizetési szolgáltatásokkal ellentétben, mint a Venmo vagy a PayPal, amelyek közvetítőként működnek a bankok között, a FedNow-n keresztül történő fizetések közvetlenül a központi bankszámlákon fognak elszámolni.

A Federal Reserve egy FedWire nevű, valós idejű fizetési rendszert is működtet, amelyet elsősorban nagyvállalati fizetésekre használnak, kizárólag munkaidőben.

A FedNow azonban mindenki számára elérhető lesz, és elemzők szerint a fogyasztók és a kisvállalkozások profitálhatnak belőle a leginkább.

A kisebb bankok arra hivatkozva ösztönözték a FedNow fejlesztését, hogy az hozzáférést biztosít számukra a valós idejű fizetésekhez anélkül, hogy a nagyobb versenytársaknak kellene fizetniük a szolgáltatásért. Lance Noggle, az Independent Community Bankers of America (Amerikai Független Közösségi Bankárok) műveleti alelnöke és vezető szabályozási tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy a Federal Reserve belépése a játéktérre megnyugtatja tagjaikat a tisztességes árképzéssel kapcsolatban.

Míg a FedNow-t használó fogyasztóknak nem kell fizetniük, nem világos, hogy a részt vevő bankok áthárítják-e a szolgáltatással kapcsolatos költségeket. Egyes piaci szereplők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a FedNow potenciálisan elősegítheti a pénzintézetekből történő gyors kiáramlást, és ezáltal bankrohamot válthat ki; a Federal Reserve tisztviselői azonban igyekeznek eloszlatni ezeket az aggodalmakat, mondván, hogy rendelkezésre állnak eszközök az ilyen kiáramlások mérséklésére.

A FedNow maximális fizetési limitje kezdetben 500 000 dollár lesz, de a bankok szükség esetén csökkenthetik ezt a felső határt.

Címlapkép forrása: Shutterstock