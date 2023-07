A Goldman Sachs kihátrálhat az Apple mögül

A Goldman és az Apple már a hitelkártya 2019-es bevezetése óta partnerek, de a bank a technológiai óriás magas hozamú megtakarítási számla funkciójával és BNPL-szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat is ellátja.

A Goldman igyekszik visszavonulni a lakossági piacról. Ennek következtében kivált a Marcus digitális bankból, és az Apple-üzletágat egy új Platform Solutions nevű egységbe helyezte, ahol a cég tranzakciós banki műveletei és a BNPL-hez tartozó Greensky mellé került. Ez az egység 2022 első kilenc hónapjában 1,2 milliárd dollár, 2021-ben 1,05 milliárd dollár, 2020-ban pedig 783 millió dollár adózás előtti veszteséget termelt.

Júniusban a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a Goldman meg akarja szakítani a kapcsolatot az Apple-lel, és át akarja adni az üzletet az American Expressnek. A The Information szerint azonban az Apple és az AmEx vagy egy másik potenciális partner, a JPMorgan Chase közötti megállapodás nehéznek bizonyulhat, mivel egyik cég sem érdekelt a co-branded kártyákban vagy, hogy a márkaépítésben "másodhegedűs szerepet" töltsön be.

Az Apple ehelyett arra törekszik, hogy a korábban a Goldman Sachs által ellátott tevékenységéket - mint a kockázatvállalás, a csalásmegelőzés és ügyfélszolgálat - házon belülre hozza, és szabályozási okokból egy kevésbé ismert bankkal lépne új szövetségre. A Goldmannel való szakítás azonban akár 18 hónapig is eltarthat - írja a The Information.

A The Information arról is beszámolt, hogy Tim Cook vezérigazgató nem kapott jóváhagyást az Apple Cardjára annak bevezetése előtt, miután a Goldman kockázatvállalási rendszer elutasította őt - nem a hitelképessége miatt, hanem azért, mert egy csalás egyik kiemelt célpontja volt. Végül a bank megtalálta a módját, hogy egyszeri kivételt tegyen, és Tim Cook megkapta a kártyáját - írja a The Information névtele forrásokra hivatkozva.

