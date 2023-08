Jön az OTP nagy napja - Erre a 3 dologra érdemes most figyelni

Ha helyesek az elemzői várakozások, az OTP olyan profitot érhetett el a második negyedévben, aminek korábban a közelében sem járt. Az nem kérdés, hogy a korábbi rekordnál, a 2008 harmadik negyedéves profitnál jóval nagyobb adózott eredmény jöhet most, akkor extra tételként az OTP Garancia eladása növelte az eredményt, ahhoz képest több mint 60 százalékkal magasabb lehet a profit, de még az idei első negyedéves rekorderedményhez képest is 42 százalékkal nagyobb eredményről számolhat be csütörtök hajnalban az OTP.

Csak hogy perspektívába helyezzük:

a közel 278 milliárd forintos negyedéves profit akkora, hogy 2017-ig nem volt olyan év, amikor egész évben ekkora eredményt ért volna el a bankcsoport, sőt, azóta is volt olyan év, 2020, amikor az egész éves profit alacsonyabb volt, mint a mostani második negyedéves.