Leminősített egy sor amerikai bankot az S&P

Az S&P a finanszírozási kockázatokra és a közvetített betétektől való nagyobb függésre hivatkozva rontotta az Associated Banc-Corp és a Valley National Bancorp besorolását, leminősítette továbbá az UMB Financial Corpot, a Comerica Banket és a Keycorpot is, a jelentős betétkiáramlásra és a finanszírozásukat megdrágító magasabb kamatlábakra hivatkozva.

A kamatlábak erőteljes emelkedése számos amerikai bank finanszírozását és likviditását terheli - írta összefoglaló jegyzetében az S&P, hozzátéve, hogy a Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) által biztosított bankok betétállománya tovább csökken, amíg a Federal Reserve "mennyiségi szigorítást" folytat.

A hitelminősítő az S&T Bank és a River City Bank kilátását stabilról negatívra rontotta, egyebek mellett a magas kereskedelmi ingatlan (CRE) kitettség miatt.

A Moody's a hónap elején 10 bank besorolását csökkentette egy fokozattal, és hat nagyobb bank, köztük a Bank of New York Mellon BK.N, a US Bancorp (USB.N), a State Street (STT.N) és a Truist Financial (TFC.N) besorolását is felülvizsgálat alá helyezte potenciális leminősítés céljából.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank összeomlása az év elején bizalmi válságot váltott ki az amerikai bankszektorban, ami számos regionális banknál betétáradathoz vezetett, annak ellenére, hogy a hatóságok sürgősségi intézkedéseket hoztak a bizalom megerősítésére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: mixmotive via Getty Images