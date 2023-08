A bankcsődök hatása: új szabályozást vezetnének be a kis méretű bankokra az amerikai hatóságok

Új szabályozást vezetne be az amerikai bankfelügyelet a 100 milliárd dolláros vagy annál kevesebb értékű eszközállománnyal rendelkező pénzintézetekre, a törvény szerint e bankoknak a jövőben annyi hosszú lejáratú kötvényt kell kibocsátaniuk, hogy azzal fedezni tudják a tőkeveszteségeket, ha esetleg csődbe mennek - írja a Bloomberg.

Az amerikai betétbiztosító, az FDIC által nyilvánosságra hozott terv egy újabb válasz a Silicon Valley, a Signature és a First Republic bank csődjére. Az FDIC közleményében azt is kifejtette, hogy a későbbiekben egy olyan szabályozást is bevezetnének, mely a kisebb méretű hitelezőket kötelezné arra, hogy részletesebben dolgozzák ki a felszámolási terveiket csőd esetén.

Az év elején nagy port kavart az a kérdés, hogy ki viselje a bankcsődök költségeit, az USA ugyanis a hatalmas kockázatra hivatkozva lehetővé tette, hogy az FDIC a Silicon Valley Bank és a Signature Bank teljes betétállományát visszafizesse (a 250 ezer dollár feletti, nem biztosított összegeket is). Az FDIC elnöke, Martin Gruenberg legutóbb úgy nyilatkozott, hogy a hosszú lejáratú kötvényekből álló puffer segítene megvédeni a betétbiztosítási alapot.

Gruenberg nemrég azt is megemlítette, hogy a vállalatok szanálási terveit is javítani kell, hiszen ez csökkenthetné az FDIC-re való támaszkodást, amikor a bankok csődbe mennek. Az elnök elmondása szerint a terv megkövetelné a bankoktól, hogy különítsék el azokat a részeket, amelyeket egyenként is el lehet adni, így az összeomlott bank néhány eszköze a vevők szélesebb köréhez juthatna el.

Címlapkép forrása: Getty Images