Helyreállt az Erste netbankja és mobilbankja

Technikai okok miatt kedd késő délutántól szerda koraestig nem volt elérhető az Erste lakossági mobilbankja és netbankja, a netes vásárlásoknál is akadhatnak gondok, ugyanakkor a kártyás fizetés és készpénzfelvétel működött. Az Erste tájékoztatása szerint a szolgáltatások rendben működnek.

UPDATE! Szerda este érkezett friss hír a szolgáltatások helyreállásáról:

A George Web és George App technikai okok miatt nem volt elérhető, az internetes vásárlásnál még fennakadásokat tapasztalhattak az ügyfelek, de a kártyákkal lehetett fizetni, készpénzt felvenni és befizetni ATM-en keresztül, és a kártyatiltás továbbra is elérhető volt.

Az Erste Bank felé indított utalások beérkeznek, az előre beállított utalások teljesülnek. A vállalati ügyfelek tudják használni a NetBankot és Electrát - írték még szerdán az Erste oldalán.

A szolgáltatások olvasói jelzések és szerkesztőségünk tapasztalatai szerint kedd délután, este óta akdoztak a banknál.

Frissítés: Az Erste kedden 11:29-kor lapunknak jelezte, hogy a George Web már működik, ahol minden funkciót elérhető. Az internetes vásárlást is zavartalanul működik, lehet bankkártyával fizetni, készpénzt felvenni és befizetni ATM-en keresztül, valamint a be- és kimenő utalások is teljesülnek.

