MNB: közeleg a fordulat a magyar hitelpiacon, egyre optimistábbak a bankok

Tovább lassult a hitelezés a második negyedévben Magyarországon, az év második felében viszont már élénkülésre számítanak a bankok – hangzott el az MNB friss Hitelezési folyamatok kiadványának mai ismertetésén. A vállalati hitelek közel fele támogatott hitel, a lakosság esetében pedig megnőtt a magas állampapírkamatokat kihasználó, arbitrázs célú szabad felhasználású jelzáloghitel-felvételek volumene, miközben az új lakásokra és felújításra felvett hitelek piaca összeomlott. A babaváró hiteleknél akár 60%-os visszaesést is hozhat a kormány szigorítása. Hogy mi vár hosszabb távon a hitelezésre, azzal kiemelten foglalkozunk a Portfolio szeptember 20-ai Future of Finance 2023 konferenciáján , érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A legutóbbi, júliusi hitelpiaci statisztikákat és a második negyedéves banki eredményeket alábbi két cikkünkben elemeztük:

Fő megállapítások

Közzétette legfrissebb Hitelezési folyamatok kiadványát a Magyar Nemzeti Bank, a kiadvány fő megállapításait egy mai online sajtótájékoztatón Dancsik Bálint főosztályvezető (címlapképünkön balra) ismertette:

egyértelműen lassul a hiteldinamika mind a háztartási, mind a vállalati szegmensben,

ez azonban teljes mértékben beleilleszkedik a nemzetközi trendekbe,

a következő fél évben a bankok már a hitelkereslet élénkülésére számítanak.

Vállalati hitelezés

A második negyedévben 1,3%-kal, 158 milliárd forinttal emelkedett a bankok vállalati hitelállománya, leginkább a nagyvállalati devizahiteleknek (+228 milliárd) köszönhetően, miközben a forinthitelek állománya (-70 milliárd) csökkent. Az éves állománynövekedés 11% volt, a – részben nagy energetikai hitelfelvételeket jelentő - nagy ügyeletek kiszűrésével viszont csak 6,4%.

2023 első felében a hitelállomány bővülése már kifejezetten a devizahiteleknek volt köszönhető, ám ez nem jelent különös kockázatot: a devizabevétellel rendelkező cégek veszik fel ezeket. A hitel / GDP arány mérséklődött az elmúlt negyedévekben, a 17,5%-os arány alig több mint a fele az EU átlagának.

Az első és a második negyedévben egyaránt 1000-1000 milliárd forint körüli új hitelt vettek fel a vállalatok, ebből a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram összesen 750 milliárd forintot képviselt. A kkv-k az első negyedéves 400 milliárd forint alatti szint után a második negyedévben 499 milliárd forintnyi új hitelszerződést kötöttek. A támogatott hitelek aránya a vállalatoknál 46%, a kkv-knál 58% volt a nem folyószámlahitel jellegű hiteleken belül.

A banki forrásköltségek csökkenésével csökkenni kezdtek a hitelkamatok, és a második negyedévben már csak a bankok nettó 6%-a szigorított a hitelfeltételeken a jegybank hitelezési felmérése szerint. A hitelkeresletben a rövid lejáratú hitelek iránti kereslet növekedését és a hosszúak iránti csökkenését érzékelik a bankok, de most már a forinthitelek iránti kereslet növekedéséről is beszámoltak a bankok. A támogatott hiteleknek köszönhetően az első félévben terv felett nőtt a bankok vállalati hitelállománya, ugyanakkor a beruházások elhalasztásáról és a makrogazdasági bizonytalanságról számoltak be a bankok, és a piacszerzés helyett előtérbe került a portfólióminőségre való odafigyelés.

Háztartási hitelezés

A második negyedévben 1,3%-kal 98 milliárd forinttal bővült a háztartási hitelállomány, az éves hitelállománybővülés mértéke pedig 3,1%-ra csökkent. A háztartási hitel / GDP arány mindössze 14% nálunk, miközben az eurózóna átlaga 48% és a visegrádi országokban 25-45% jellemző.

Az újonnan kötött hitelszerződések értéke éves összevetésben nagyjából a felére esett vissza, emögött ugyanakkor jelentős a heterogenitás: a lakáshiteleknél a harmadára esett vissza az új kibocsátás (részben bázishatás miatt, hiszen tavaly erős pozitív hatást gyakorolt a Zöld Otthon Program), míg a személyi kölcsönöknél 10% körüli, a babaváró hiteleknél 50% feletti visszaesés volt tapasztalható a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

A szabad felhasználású jelzáloghitelek viszont jelentősebb emelkedést mutattak, a jegybank elemzése szerint megnövekedett a nagy hitelösszegű folyósítások aránya: a 40 millió forint felettiek aránya 40% fölé emelkedett, egyértelműen a magasabb jövedelmű, vagyonosabb háztartások vették fel ezeket, nagy arányban PMÁP-befektetési arbitrázs céllal. A jelenségről itt írtunk bővebben:

A lakáshitelpiacon a második negyedévben 67%-os visszaesés volt megfigyelhető, és eltolódott a kereslet a használt lakások felé (itt csak 49% volt a visszaesés, szemben az új lakások mintegy 90%-ával), miközben a felújítási célú hitelek iránti kereslet a felújítási támogatás kivezetése után esett. A CSOK igénybevétele is 64%-kal csökkent. Az új lakáshitelek mintegy harmadához vettek fel CSOK-ot is az igénylők, a lakáshiteleknek ugyanakkor mindössze 18% volt a támogatott CSOK-hitelek aránya.

Az új szabályozás hatására jelentősen csökkenhet 2024-től a babaváró hitelek igénybevétele, hiszen a 2022-es adatok szerint 40% volt a 30 év alatti női taggal rendelkező babaváró hitelt felvevő házaspárok aránya. A visszaesés Budapesten még nagyobb lehet, ott ugyanis még kisebb volt eddig is ez az arány.

A lakáshitelkamatok az elmúlt hónapokban nagyjából stagnálnak, az ügyfelek által fizetendő átlagkamat átlagosan 7,7% volt, ezen belül a piaci hitelkamatok megközelítették a 9%-ot. A bankok a hitelfeltételeken nem változtattak érdemben a második negyedévben sem a lakáshiteleknél, sem a fogyasztási hiteleknél, ugyanakkor a második félévben a fogyasztási hiteleknél még szigorítást terveznek a hitelintézetek.

A lakáscélú hitelek esetében a bankok 70%-a a második félévben már növekvő keresletre számít. Jó hír, hogy miközben közeleg a hitelpiaci fordulat, a bankok nem érzékelik a portfólióminőség romlását.

Címlapkép forrása: MNB Youtube