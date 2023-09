Vége a kamatstopnak Amerikában, sok diák inkább gyorsan visszafizetné a hitelét

Jelentősen megugrott Amerikában a diákhitel-előtörlesztések volumene: a megtakarítással rendelkező adósok gyorsan elkezdték visszafizetni a hitelüket, miután a szabályozók döntése nyomán hároméves szünet után péntektől ismét kamatot számolnak a diákhitelekre, októbertől pedig a törlesztést is újra meg kell kezdeni – írja a Bloomberg a Goldman Sachs adatai alapján.

Joe Biden még tavaly augusztusban jelentette be, hogy az amerikai kormány Pell-ösztöndíjjal rendelkezőknek 20, anélkül 10 ezer dollárnyi diákhitel-tartozást elenged, ha a hallgató jövedelme nem éri el az évi 125 ezer dollárt. (A Pell-ösztöndíj a hátrányos helyzetben lévő tanulókat segíti.) A javaslat szerint a hitelfelvevők a meglévő adatok alapján automatikusan kaphatnák meg a könnyítést, emellett a diákhitel rendszert is egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé tenné. A tervet a Legfelsőbb Bíróság elkaszálta, majd Joe Biden későbbi, kicsit könnyebben kivitelezhető tervei is kudarcba fulladtak. Az amerikai diákhitellel kapcsolatos legutóbbi elemzésünk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 20. Hatástalanította volna a diákhitelbombát Joe Biden, de nem igazán sikerült neki

Mivel szeptembertől újra kamatot kell fizetni a hitelekre, októberben pedig meg kell kezdeni a törlesztést (eddig ugyanis moratórium volt érvényben), sokan úgy döntöttek, hogy nem várják meg, hogy a tartozásuk a magas kamatok miatt emelkedésnek induljon:

Augusztusban mintegy 6,4 milliárd dollárt utalt át az oktatási minisztérium az államkincstárnak, ami a kormányzati adatok szerint 2020. február óta a legmagasabb adat.

Az átlagos diákhitel-törlesztőrészlet a becslések szerint havi 400 dollár, a szakértők szerint számos adósnak nehézséget okozhat a visszafizetés. A Goldman megjegyezte, hogy a moratórium megszűnése várhatóan csökkenti a lakosság fogyasztását az utolsó negyedévben.

Címlapkép forrása: Getty Images