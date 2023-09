Több száz dolgozójának mond fel a Goldman Sachs, már a vezérigazgató is magyarázkodni kényszerült

Újabb létszámleépítésekre készül a Goldman Sachs: a Financial Times értesülése szerint a jövő hónaptól kezdve azokat a dolgozókat fogja elküldeni a bank, aki a többi munkatársához képest rosszabbul teljesít. Az elbocsátások miatt erős kritikák érik David Solomonst, a pénzintézet vezérigazgatóját, aki a CNBC-nek adott interjúban reagált a vádakra - írja a Reuters

A lépés nem meglepő, hiszen a Goldman már korábban is bejelentette, hogy a dolgozók 1-5 százalékának elbocsátására készül. A leépítés elsősorban a befektetési banki és lakossági üzletágat érintheti, a folyamat pedig már októbertől megkezdődhet.

A Goldman vezetőinek azonban van egy új módszerük is: listákat állítanak össze azokról az alkalmazottakról, akiket elbocsáthatnak, ezek közé pedig feltehetően olyan nevek kerülnek majd, akik rosszabbul teljesítettek kollégáiknál. A lista még nem végleges, és a számok is változhatnak, főleg annak függvényében, hogy a pénzintézet felmondási hullámra is számít (ami jelentősen változtathat az elküldött emberek számán).

Mindeközben erős kritikák érik David Solomonst, a Goldman Sachs vezérigazgatóját, aki a CNBC-nek adott interjút a támadásokkal kapcsolatban. Többen megszólták ugyanis a vezér kemény stílusát és stratégiáját a leépítések nyomán, miután megbukott a lakossági üzletágba való betörésben, valamint a Greensky nevű fintechet is eladni kényszerült.

Nem gondolom, hogy olyan lennék, mint amilyennek ezek a kritikák lefestenek, az ügyfelektől és a kollégáktól sem ezt hallom, amikor velük beszélgetek. De ez nem tart vissza attól, hogy reflektáljak ezekre a hangokra, ugyanis az ember mindig tud fejlődni.

- mondta Solomons az interjúban.

