Eltűnhet a készpénz, de mi lesz helyette? Egy hét múlva elmondják a szakértők, ne maradj le!

Future of Finance 2023 Még nem késő regisztrálni a jövő szerdai Future of Finance 2023 konferenciára, nem érdemes lemaradni!

Oszkó Péter, Rab Árpád, Jelasity Radován, Hegedüs Éva, Ginzer Ildikó, Keszthelyi Erik, Kovács Zsolt, Dietz Miklós – csupán néhány név azok közül, akik irányt mutatnak nekünk a következő évekre, évtizedekre szeptember 20-án, amikorra is a magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szerveztük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor és a fizetésforgalmi szakma élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve.

Dr. Oszkó Péter OXO Holdings, alapító, vezérigazgató Oszkó Péter gazdasági szakember, kockázatitőke-befektető. Karrierjét az ELTE jogi karának elvégzésével párhuzamosan a KPMG-nél kezdte, 7 évvel az egyetem befejezése után a Deloitte partner pozícióban Tovább … Tovább Oszkó Péter gazdasági szakember, kockázatitőke-befektető. Karrierjét az ELTE jogi karának elvégzésével párhuzamosan a KPMG-nél kezdte, 7 évvel az egyetem befejezése után a Deloitte partner pozícióban

Rendkívül színes programmal készültünk idén, a késő délutáni IV.A szekció például Takáts Elődnek, a bázeli székhelyű Bank for International Settlements adviserének az előadásával kezdődik, melyben a bankszektor jelenével és jövőjével fog foglalkozni „Válságok után: bankok, klíringházak és likviditás - mi változott?” címmel.

Takáts Előd Bank for International Settlements, Adviser Takáts Előd a Nemzetközi Fizetések Bankjának (Bank for International Settlements, BIS) tanácsadója, egyetemi tanár. 1999-ben végzett kiváló minősítéssel a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén. A magy Tovább … Tovább Takáts Előd a Nemzetközi Fizetések Bankjának (Bank for International Settlements, BIS) tanácsadója, egyetemi tanár. 1999-ben végzett kiváló minősítéssel a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén. A magy

Ezt követően Wander Rutgers, a hazánkban éppen csak betörő Lightyear európai befektetési platform Chief Operating Officere fog online előadást tartani a befektetések új korszakáról „From Exclusivity to Equality: A New Era in Investing” címmel, érdemes lesz rá figyelni.

Wander Rutgers Lightyear, Chief Operating Officer Wander Rutgers is the Chief Operating Officer at Lightyear. He joined the company as an investor in the first round, advising Martin & Mihkel on compliance, operations and business development bef Tovább … Tovább Wander Rutgers is the Chief Operating Officer at Lightyear. He joined the company as an investor in the first round, advising Martin & Mihkel on compliance, operations and business development bef

Izgalmasnak ígérkezik a szekciót záró panelbeszélgetés is, amelyet András Bence, a Citibank senior vice presidentje moderál majd, és amelyben a payment piac vezető véleményformálói mondják el, hogyan képzeljük el a pénzügyi tranzakciók, fizetések jövőjét. Velünk lesz Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, az OXO Holdings alapító-vezérigazgatója, és Szabó Dávid, a Hold Alapkezelő portfóliómenedzsere, a jövő fizetési formáinak szakértője. Szabó Livia Judith, a MasterCard korábbi regionális alelnöke, a Moshulu Enterprise Partners Inc. alapítója és Szűcs Judit, az OTP Bank belföldi pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős vezetője is megosztja velünk a gondolatait ebben a témában.

Szabó Livia Judith Moshulu Enterprise Partners Inc., alapító Szabó Lívia Judit a pénzügyi innováció és fizetési rendszerek forradalmának élénjárója, az ezredfordulót követően mint a MasterCard regionális alelnöke és a globális termékfejlesztő csapat vezetője ha Tovább … Tovább Szabó Lívia Judit a pénzügyi innováció és fizetési rendszerek forradalmának élénjárója, az ezredfordulót követően mint a MasterCard regionális alelnöke és a globális termékfejlesztő csapat vezetője ha

Így néz ki a szekció programterve:

Szűcs Judit OTP Bank, belföldi pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős vezető Több mint 30 éve foglalkozik pénzforgalmi rendszerekkel és folyamatokkal, elsőként nemzetközi, majd belföldi fizetési területen. Különböző bankoknál és különböző szerepekben vett részt a belföldi fize Tovább … Tovább Több mint 30 éve foglalkozik pénzforgalmi rendszerekkel és folyamatokkal, elsőként nemzetközi, majd belföldi fizetési területen. Különböző bankoknál és különböző szerepekben vett részt a belföldi fize

A konferencia többi részében az alábbi témák lesznek terítéken, neves előadókkal és panelbeszélgetés-résztvevőkkel:

Hol tartunk 5, 10, 20 év múlva? A jövő (mega)trendjei a pénzügyekben

A lakossági hitelezés jövője: milyen hiteleink lesznek?

Vagyonkezelés: miért fognak fizetni a befektetők?

Öngondoskodás és biztosítás: teljesen átalakul a piac?

A vállalati credit management aktuális kérdései

Vállalatfinanszírozás és céges pénzügyek: mit látnak előre a bankok és a CFO-k?

A pénzügyek jövője, ahogy Amerikából látszik

Szabó Dávid Decent Investments, HOLD Alapkezelő, portfóliómenedzser Szabó Dávid 2014 óta kezeli a HOLD Alapkezelő Superposition Alapját. 2011 óta aktívan követi a kriptoeszközök világát, amelyet a Holdblogon megjelenő írásaiban közérthetően mutat be. Portfóliókezelője Tovább … Tovább Szabó Dávid 2014 óta kezeli a HOLD Alapkezelő Superposition Alapját. 2011 óta aktívan követi a kriptoeszközök világát, amelyet a Holdblogon megjelenő írásaiban közérthetően mutat be. Portfóliókezelője

Elismerés az év pénzügyi vezetőjének

Szeptember 20-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Future of Finance 2023 konferencián kerül átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja is.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén is a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. Rajta kívül a legjobbak pedig a CFO Master 2023 díjban részesülhetnek. A CFO of the year 2023 díjra bármely hazai (kivéve a pénzügyi szektorban és tanácsadói szférában tevékenykedő) cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet.

A nevezésekhez pályázati űrlapot kell kitölteni, amely IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL ÉS TÖLTHETŐ LE. A nevezéseket a cfooftheyear@portfolio.hu e-mail címre várjuk 2023. szeptember 13-áig. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt szeptember 20-ai konferenciánkon.

Future of Finance 2023 Még nem késő regisztrálni a jövő szerdai Future of Finance 2023 konferenciára, nem érdemes lemaradni!

Tavalyi Future of Finance konferenciákról készült összefoglaló videónk itt megtekinthető:

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio