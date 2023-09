Fontos előírást teljesítettek az európai bankok, de nem mindenki

A vezető euróövezeti bankok többsége teljesítette a válsághelyzetben leírható forráselemként szolgáló különleges, úgynevezett MREL-kötvények kibocsátására vonatkozó 2024. januári célt - közölte az európai Egységes Szanálási Testület. Néhány kereskedelmi banknak azonban még további lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy válsághelyzet esetén zökkenőmentesen szanálható legyen.

A közelmúlt bankválságai az Egyesült Államokban és Svájcban aláhúzzák, hogy a bankoknak és a szabályozó hatóságoknak erősíteniük kell a gyorsan kialakuló válságokra való felkészültségüket. A Silicon Valley Bank összeomlása az Egyesült Államokban és a Credit Suisse UBS kényszerű felvásárlása Svájcban élesen emlékeztet erre - állapította meg az Egységes Szanálási Testület (SRB).

A 2008-as globális pénzügyi válságra válaszul az EU a bankunió szabályok részeként előírta, hogy a bankoknak a minimális szavatolótőke-követelmény mellett elfogadható összegű, válság esetén leírható tőkévé alakítható kötelezettségeket (MREL) kell fenntartaniuk forrásaik között. Az MREL-kötelezettségeket úgy tervezték, hogy válság idején le lehessen írni őket, hogy a bankot "megmentsék", és megakadályozzák, hogy "túl nagy legyen ahhoz, hogy csődbe menjen", vagyis hogy adófizetői pénzekből kelljen megmenteni.

2022 végére az eurózóna nagybankjainak kétharmada már teljesítette a végleges MREL-célkitűzéseket az SRB szerin.

Még most is fennáll azonban egy hiány, amely a teljes kockázati kitettség 0,3%-át, azaz 20,5 milliárd eurót tesz ki.

Eddig 2700 milliárd eurónyi MREL-kötvény bocsátottak ki a bankok, de 24 bank még mindig nem teljesítette a MREL-t. Közülük 14 ilyen intézmény 2024 végéig vagy 2025-ig kapott haladékot a célok teljesítésére.

A SRB hangsúlyozta, hogy bár a bankok számára létfontosságú, hogy mindig megfelelő veszteségelnyelő forrásokkal rendelkezzenek, ugyanilyen fontos, hogy ezeket a forrásokat válság idején hatékonyan fel tudják használni. A szabályozó most arra összpontosít, hogy az év végére a bankok meggyőzően bizonyítsák, hogy

zökkenőmentesen "szanálhatók" - felszámolhatók, átstrukturálhatók vagy eladhatók anélkül, hogy az ügyfelek számára ez a folyamat fennakadást okoza.

Az SRB értékeli, hogy fennállnak-e továbbra is jelentős hiányosságok, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hajt végre. Jelenleg azonban semmi nem utal arra, hogy beavatkozásra lenne szükség. A szabályozó kiemelte azt is, hogy a likviditás elpárolgása a közelmúltbeli bankválságok egyik fő jellemzője volt, és ezt a jelenséget a bankok szanálási terveiben is alaposan megvizsgálják. A bankok különböző forgatókönyvei közötti összhang elősegítése érdekében az SRB további iránymutatást tervez kidolgozni arról, milyen feltételezésekkel éljenek a bankok e forgatókönyvek összeállítása során.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Imagesines via Getty Images