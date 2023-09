Kiderült: nem a politikai véleményük miatt zárták be a brexit-támogatók bankszámláját

Egy esemény miatt a brit pénzügyi felügyelet (FCA) jelentése néhány hónappal ezelőtt vizsgálatot indított a bankok között azért, hogy megállapítsák, az adott pénzintézetek zártak-e be azért számlákat, mert nem értettek egyet a tulajdonos politikai véleményével. A Financial Times értesülése szerint a hatóság a napokban tervezi kiadni az erről szóló jelentését, amely világosan leírja: nem történtek politikai indíttatású számlabezárások.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, néhány hónappal ezelőtt új szabályozást vezetett be a brit pénzügyminisztérium annak érdekében, hogy a bankszámlákat ne lehessen politikai meggyőződések alapján bezárni. Akkor ugyanis Nigel Farage, a Brexit prominens támogatója azt állította, hogy a politikai álláspontja miatt korlátozzák a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Alison Rose, a brit állami hátterű NatWest bank vezérigazgatója bocsánatot kért Farage-tól, miután részletesen felülvizsgálták a számláját. A probléma azzal volt, hogy az erről szóló jelentésben számos politikai megjegyzés is helyet kapott.

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) később vizsgálatot is indított az ügyben, mivel egyre több olyan politikus (főleg brexit-támogatók) szólalt fel, akik elmondásuk szerint politikai indíttatású számlabezárások áldozatai lettek.

A lap értesülései szerint a következő napokban az FCA közzéteszi a jelentését, amiből az fog kiderülni, hogy nem volt olyan eset, amikor a személyes számlák bezárásának elsődleges oka a politikai nézetek különbözősége lett volna.

Az FCA 34 bankot és pénzforgalmi vállalatot ellenőrzött. Nigel Farage nevetségesnek nevezte a döntést, mondván, hogy rengeteg olyan brexitistát ismer, akiket letiltott a saját bankjuk a véleményük miatt.

Címlapkép forrása: Shutterstock