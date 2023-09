Feltárult a pénzügyek jövője, megvan 2023 legjobb pénzügyi vezetője!

Portfolio 2023. szeptember 20. 17:43

Véget ért a Portfolio Future of Finance 2023 konferenciája, amelynek résztvevői a teljes pénzügyi szektor jövőjét tárgyalták meg 5, 10, 20 éves időtávon. Velünk tartottak a bank- a vagyonkezelési és a biztosítási szakma nagyágyúi, neves hazai vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetői. Átadtuk az év legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőjének járó CFO of the year 2023 díjat is, amelynek a kitüntettje Hegedűs István, a BorsodChem CFO-ja lett. A legfontosabb előadásokról és panelbeszélgetésekről ebben a cikkünkben számoltunk be a nap folyamán.