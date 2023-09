Jelzálogleveleket bocsátott ki az MBH Jelzálogbank

Élénk kereslet mellett zajlott szerdán az MBH Jelzálogbank eredetileg 16 milliárd forint értékben meghirdetett jelzáloglevél-kibocsátása. Az aukción csaknem 21 milliárd forintos igény mutatkozott, amelyből a pénzintézet végül 14 milliárd forintot fogadott el - olvasható a társaság közleményében.

Az MBH Jelzálogbank szeptember 20-án tartotta idei hatodik jelzáloglevél-aukcióját, amelynek keretében nyilvános ajánlattételre bocsátotta a 2029. május 23-i lejáratú, fix, 7,5 százalékos kamatozású MJ29NF01 jelzáloglevél első sorozatrészletét. Az aukció keretében a tőkepiaci szereplők a felajánlott mennyiséget jóval meghaladó, összesen 20 milliárd 832 millió 250 ezer forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből a bank a befektetők által elvárt felárszinteket figyelembe véve végül 14 milliárd forintot fogadott el.

„Az MBH Jelzálogbank a továbbra is törékeny tőkepiaci környezetben is fenntartja rendszeres piaci jelenlétét. Kibocsátói részről azonban a folyamatos piaci jelenlét a mennyiségi és az árazással kapcsolatos szempontok alapján is alkalmazkodást igényel. A mostani kibocsátáson tapasztalt jelentős érdeklődés mindenesetre azt mutatja, hogy igény van a jelzáloglevelekre” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

