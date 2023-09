Kimondták az igazságot a jövőkutatók: nincs víziója a pénzügyi szektornak

Portfolio 2023. szeptember 20. 09:57

Egyre fontosabbá válik a felelősségteljes viselkedés a pénzügyi szektorban, különösen most, a technológiai fejlődés berobbanásával. A Portfolio Future of Finance 2023 konferenciájának nyitóelőadói szerint a jövő nem annyira kiszámíthatatlan, mint azt sokan gondolják, 5-10-15 évre előre pontosan látni lehet a fő trendeket. Rab Árpád szerint ez most a lehetőségek időszaka. Félni nem szabad, mert akkor nincs innováció, nincs előrelépés. A szakember szerint a világ folyamatosan csak reakcióban van, ahelyett, hogy akcióba kezdenénk, nagy pénzügyi víziót hoznánk létre, márpedig szerinte jelenleg nincs ilyen nagy vízió a pénzügyi szektorban.