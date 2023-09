Megszólaltak a bankvezérek: erős üzenetek a Közgazdász-vándorgyűlésen

Annál jobb stressztesztet még senki sem talált ki, mint amin az elmúlt években a magyar bankrendszer keresztülment – hangzott el a Közgazdász-vándorgyűlés bankvezetői kerekasztal-beszélgetésében Egerben. Javul a helyzet a magyar bankrendszerben is, de még sok a bizonytalanság. A beszélgetést Virág Barnabás MNB-alelnök moderálta, a Varga Mihály által ma belengetett bankadóemelésről nem esett szó.

Hogy hat a magas kamatszint a hitelpiacokra?

Nemzetközileg elérték már a kamatok a csúcsot, a jelzáloghitelezés volumene mára mindenhol, Amerikában és Magyarországon is jelentősen csökkent – értett egyet Simák Pál (CIB) és Wolf László (OTP). Jelasity Radován (Erste Bank) felhívta a figyelmet: ilyen kamatok mellett nem vesznek az emberek lakásokat, a legnagyobb kihívást a bizalom helyreállítása és megtartása jelenti. Hegedüs Éva (Gránit Bank) felhívta a figyelmet: a hitelkamatok és a gazdasági növekedés kéz a kézben járnak. A soft landing kifejezés megállja a helyét, ezzel úszhatjuk meg a mostani időszakot a lakossági hitelezésben is – vélte Egerszegi Ádám (MBH Bank).

Milyen bőrben vannak a bankok?

Jelasity Radován szerint annál jobb stressztesztet még senki sem talált ki, mint amin az elmúlt években a magyar bankrendszer keresztülment. Az európai stresszteszteken az OTP a 4. helyen szerepelt, a bankok jó bőrben vannak, de ha kockázatot kell említeni, talán az olasz bankok állampapír-állományát lehetne felhozni – mondta Wolf László. Az európai felügyeleti előírások sokkal szigorúbbak, mint az amerikaiak, és nagy szerencse, hogy a tavaszi fertőzést gyorsan sikerült megállítani – nyugtázta Hegedüs Éva.

Meg tudják-e tartani a 10% feletti tőkearányos megtérülést (ROE) a bankok?

Magyarországgal ellentétben az európai kamatszint a jövő év átlagában még magasabb lehet, mint idén, így a bankok jövedelmezősége javulhat, kivéve, ha bankadókat vezetnek be - Európában a tavaly év végi 20 után már 13 országban van különadó – mondta Simák Pál. Az európai bankrendszer NPL-rátája 1,8%, így tudják kezelni a hitelezési veszteségből fakadó negatív hatásokat – tette hozzá.

Miért nem működik jól a kamattranszformáció a lakossági oldalon?

A versenyhelyzet, a szabályozás, a nehézkes bankváltás és a megfelelő szintű edukáció hiánya mind hozzájárul ehhez – mondta Hegedüs Éva, hozzátéve: az ügyfélvonzó betéti árazás sok banki versenytársuknak nem áll érdekében. Egerszegi Ádám szerint a lakossági ügyfelek sokkal lassabban mozdulnak meg, mint a vállalati ügyfelek, és nem könnyű a bankváltás, de kellő számú bank van a piacon és óriási a verseny. Jelasity Radován elismerte, hogy az általa elnökölt Magyar Bankszövetségben sem értenek egyet mindenben.

Mi áll a masszív betétkiáramlás hátterében?

Volt egy erős reálbércsökkenés, és egy ideig azt látták az OTP-nél, hogy nem maradt az embereknek elég pénze. Ez volt jellemző az év első feléig, azóta pedig az állampapírok elszívó hatását érzik inkább a banknál, de nem annyira, mint előre gondolták – mondta Wolf László. A bankrendszerben a lakosság pénzügyi vagyona reálértelemben csökkent, a betétekből kiáramló vagyon befektetési alapokba és állampapírokba ment át – hívta fel a figyelmet Hegedüs Éva. Simák Pál arról is beszélt, hogy a megtakarítási képesség romlása inkább az alsó decilisiket érintette. A likvid eszközök átmennek befektetésekbe – foglalta össze a lényeget Jelasity Radován.

Mi a különbség a nagyvállalati és a kkv-hitelpiac között?

A belföldi kereslet nagyobb visszaesése érzékenyebben érintette a kisvállalati hitelezést, a nagyvállalatoknál jóval kisebb volt a hitelkereslet visszaesése, ők jobban tudnak beruházni energia- és exportfejlesztésbe is – mondta Wolf László. A támogatott beruházási hitelek hiányoznak, Wolf szerint nem akkor kellene ilyet adni, amikor jobban megy az országnak, hanem amikor rosszabbul megy, ki kellene tehát küszöbölni a hitelpiaci prociklikusságot. Hegedüs Éva szerint a hitelpenetráció mind a lakosság, mind a vállalatok esetében alacsony, mégpedig az alacsony gazdasági teljesítmény miatt, a penetráció a gazdaság növekedésével nőhetne.

Miért állt be a vállalati hitelpenetráció az elmúlt 15 évben stabilan 16-18%-on?

Hegedüs Éva szerint nem egy-két, és nem tíz év kell a vállalkozások megerősödéséhez, hosszabb távú gondolkodást igényel a beruházási és üzleti tervezés. A penetráció növekedéséhez tehát idő kell. Simák Pál felhívta a figyelmet, hogy regionális problémáról van szó, persze messze vagyunk az EU-s átlagtól, de a lakossági oldalhoz képest kisebb a lemaradás. Egerszegi Ádám szerint az MBH Bank piacvezető a vállalati területen, és jó látják, hogy a kkv-hitelezéshez megfelelő méretű hálózat és személyes kapcsolat kell.

Milyen versenyképességi előnyt hoztak a vállalati hitelprogramok?

Az olcsó vállalati hiteleknek megvan az ára, inflációs hatása van, az államháztartást is terheli, talán koncentráltabban kellene adni őket, pl. csak fejlesztő beruházásokra, ugyanakkor mi nagyon szeretjük, ha van ilyen – fogalmazott Wolf László. Néha túl jók lettek a kondíciók, néha mi mentünk vissza, hogy nem kell annyira vonzóvá tenni – fogalmazott Jelasity Radován, hozzátéve: gyakran meg is hosszabbították ezeket. Hegedüs Éva felhívta a figyelmet: gyakran a bankok felelőssége az is, hogy az ügyfelek jól használják-e ezeket a programokat. Az elemzések azt mutatják egyébként, hogy a hitelprogramokat nem hoztak igen nagy mértékű versenyképességi előnyt.

Milyen most a vállalati hitelezés?

A forgóeszközhitelek iránt van nagy kereslet, a beruházási hitelek iránt minimális most az igény – mondta Egerszegi Ádám. Az elérhető alacsonyabb kamatozású hitelprogramokkal sok esetben a meglévő hiteleiket akarják kedvezőbbre váltani a kkv-k, a most induló Agrár Széchenyi Kártya Plusz Programban is erős ez a szándék. Szavait többen megerősítették.

Zöld hitelezés?

Egyedül nem megy; a zöld átállást a bankok nyakába varrni nem jó, nehéz az átmenetet egyedül végigcsinálni – mondta Jelasity Radován. Wolf László szerint a zöldhitelek jórészt a közlekedésre, az energiára és az ingatlanfejlesztésre koncentrálódik, de mivel ebben a három ágazatban ez természetes, ezért a banknak nem okoz különösebb erőfeszítést, és általában ezek jó hitelek. Simák Pál szerint nagyon nagy potenciál van a zöld átállásban, most sok támogatás szűkül, de ha vissza lehetne hozni a Zöld Otthon Programot, akkor az szerinte jól megtérülne.

