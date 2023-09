Új piacra léphet be, Lengyelországban terjeszkedhet az OTP

Lengyel lapértesülések szerint az OTP is versenyben van egy eladó lengyel bankért, a VeloBank megszerzéséért az Erste is küzd, tudta meg a Puls Biznesu.

Versenyben az OTP

Az OTP és az Erste is az érdeklődők között van a lengyel VeloBank megszerzéséért folytatott versenyben,

tudta meg meg nem nevezett forrásoktól a Puls Biznesu.

Augusztus közepi lengyel lapértesülések szerint a legnagyobb lengyel bank, a PKO is mérlegelte, hogy ajánlatot tesz a VeloBankra, de akkor, a PKO megbízott vezérigazgatója, Dariusz Szwed azt mondta, hogy erről még nem hoztak döntést.

Eladó a VeloBank

A lengyel bankgaranciaalap, a BFG június 30-án indította el hivatalosan a VeloBank 100%-os részesedésének eladási folyamatát. A BFG a VeloBank részvényeinek 51%-át birtokolja, míg a Kereskedelmi Bankok Védelmi Rendszere (SOBK) a fennmaradó 49%-ot.

A BFG tegnap közölte, hogy A VeloBank értékesítési folyamatának 2023. június 30-i elindítását követően a Bankgarancia Alap nem kötelező érvényű ajánlatokat kapott, amelyek értékelése folyamatban van, és ezzel lezárult az értékesítési folyamat 1. fordulója. A folyamat következő szakasza a megfelelő időben kezdődik, amikor is a kiválasztott befektetők meghívást kapnak a 2. fordulóra.

A VeloBank egy univerzális bank, lakossági, kkv, önkormányzati és lakásszövetkezeti ügyfelekkel. Mérlegfőösszege alapján a 10. legnagyobb lengyel bank. Idén június végén a bank mérlegfőösszege 43,4 milliárd zloty, vagyis közel 3690 milliárd forint volt, saját tőkéje pedig 1,13 milliárd zloty, közel 96 milliárd forint.

Vagyis, ha könyv szerinti érték közelében venné meg a bankot az OTP, akkor

százmilliárdos felvásárlásról lenne szó,

aminél voltak már nagyobb akvizíciói az OTP-nek az elmúlt években.

Hogy lenne miből felvásárolni, arról már sokszor írtunk, az OTP Csoport gyakorlatilag ontja magából a profitot.

Előzmények

Az elmúlt években az OTP egymás után vásárolta fel a pénzintézeteket a régióban, elsősorban azokban az országokban terjeszkedett, ahol már jelen volt, de nem volt elégedett a piaci részesedésével.

Jelenleg az OTP 12 országban van jelen, több piacán domináns piaci pozícióval.

Az OTP-t egyébként közel 9 évvel ezelőtt is hírbe hozták egy lengyel pénzintézettel, 2014-ben is, mint most, a Puls Biznesu írta meg a hírt, ami szerint az OTP a lengyel FM Bank felvásárlása iránt érdeklődött.

