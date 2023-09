Nagy ajándékot készít a kormány az első lakásvásárlóknak, mi van a háttérben?

Mint ahogy arról már mi is beszámoltunk , a kormány nemrégiben bejelentette, hogy jövő év januárjától elindul a CSOK Plusz. Bár számos tekintetben ez szigorodást jelent, az első lakást vásárló családalapítók számára a rendszer bőkezűbbé is válhat, ami kifejezetten jól is jöhet nekik, ugyanis e társadalmi rétegnél sokszor probléma, hogy a hitelfelvételhez nem rendelkeznek a minimálisan előírt 20 százalék önerővel. Így bár a gyorsan növekvő jövedelmük mellett képesek lennének a törlesztőrészletek fizetésére, a adósságfék-szabályozás miatt nem, vagy csak sokkal nehezebben tudnak hozzájutni a kiszemelt ingatlanhoz A Hitelintézeti Szemle júniusi tanulmányából csipegetve megnéztük, hogy mit tudunk jelenleg az első lakásvásárlókról.

A világgazdasági válság után egyre elterjedtebbé váltak a különféle adósságfékszabályok, éppen annak érdekében, hogy egy 2008-2009-es eseményekhez hasonló folyamatot el lehessen kerülni. Magyarországon jelenleg két adósságfékszabály van érvényben:

A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM), amely leginkább a fogyasztót védi a túlzott eladósodástól. E szabály 2023. július 1-től nettó 600 ezer forintos családi jövedelem alatt 50%-ban, ennél magasabb bevétel esetén pedig 60%-ban maximálja a havi törlesztőrészlet jövedelemhez mért arányát.

A hitelfedezeti mutató (HFM) pedig a lakáshitel összegét az ingatlan piaci értékéhez képest 80%-ban maximálja.

Tavaly december óta azonban az MNB-nek lehetősége van egy harmadik elemmel bővíteni: ez a loan to income (LTI). E szabály a teljes felvehető hitelösszeget az éves jövedelem egy bizonyos szorzatában maximálja. Ilyen szabály az Egyesült Királyságban van érvényben, itt a leggyakrabban használt szorzószám a 4,49, azaz egy 100 000 fontos éves jövedelemmel rendelkező háztartás 449 000 fontnyi hitel felvételére jogosult a szigetországban.

Bár e szabályok már sokszor bebizonyították, hogy a hitelnyújtó és a hitelfelvevő védelmével segíteni tudják a hitelpiac egészséges működését, a tanulmány szerzői szerint van egy társadalmi csoport, akiknél az elmúlt időszak gyors lakásár-emelkedése miatt a hátrányai is megjelennek, különösen a hitelfedezeti mutató esetében:

A fiatalabb hitelfelvevők - akik gyakran az első lakásukat vásárolják - ugyanis gyakran nem rendelkeznek elegendő önerővel a lakás hitelre történő megvásárlásához sem, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a fizetésük és annak növekedési üteme miatt nem okoz nekik gondot a törlesztőrészlet kifizetése.

Így pedig olyan fogyasztók szorulnak ki a hitel- és lakáspiacról, akik egyébként nem jelentenek magas kockázatot, azaz a hitelkorlátok túllépése ellenére teljesítők maradnának. Ha a szabályok egy piacról jelentős számban szorítanak ki ilyen fogyasztókat, az társadalmi egyenlőtlenségekhez vezethet.

Érdemes kiemelni azonban, hogy értelemszerűen a túl enyhe adósságfék-szabályoknak is megvannak a kockázatai, például a lakosság túlzott eladósodása és a nemteljesítő hitelek számának növekedése. Éppen ezért a szerzők szerint „A szabályozónak ezért olyan makroprudenciális keretrendszert kell felállítania, amely az esetleges negatív mellékhatások mértékét minimalizálva tartja fenn a háztartások sokkellenálló képességét és erősíti a pénzügyi stabilitást”.

Jóval nehezebb hozzájutni az első lakáshoz

Az egyik legfontosabb tényező, amely a jelen helyzetet előidézte, a lakásárak folyamatosan gyorsuló emelkedése volt. E trend azonban nemcsak Magyarországra, hanem egész Európára jellemző volt, de a kelet-közép-európai régiót különösen rosszul érintette, hiszen itt az elemzők az EU átlagát meghaladó áremelkedést tapasztaltak.

Ami hazánk szempontjából még aggasztóbb: Magyarország még a régión belül is felülteljesítőnek számít.

2022 harmadik negyedévére itthon a lakásárak a 2015. évi átlagos értékük több mint 250 százalékára emelkedtek, ezt csak Csehország tudta megközelíteni a maga 220 százalékos értékével. A béremelkedés ettől jócskán elmaradt, ami azt okozta, hogy jelentősen szűkültek a magyarok ingatlanszerzési lehetőségei.

A tanulmány szerint bár a fennálló lakáspiaci túlértékeltség akár a hitelpiac túlfűtöttségéhez is vezethetne, ez a folyamat az elmúlt években nem volt azonosítható. A hazai lakáshitel-kihelyezések össze 2014 óta folyamatosan dinamikus, de nominálisan csak 2021 végére sikerült megközelíteni a 2008-2009-es válság előtti szintet, reálértéken pedig továbbra is elmarad a 24-25 évvel ezelőtti értéktől. Az is érdekes, hogy a magyar háztartások GDP-arányos eladósodottsága körülbelül 15-20% körül mozog, ami az egyik legalacsonyabb érték az EU-n belül, emellett a hitelből finanszírozott lakásvásárlások aránya 40-50% közé tehető.

Annak érdekében, hogy jobban megismerhessük az elsőlakás-vásárlók piaci elhelyezkedését, a tanulmány szerzői 16 ezer hitelszerződés adatait hasonlították össze. Ebből kiderült:

az összes megvásárolt ingatlan közül az ügyfelek mindössze egyötödének volt ez az első ingatlanja, míg a lakáshitelt felvevők között már 47% volt az elsőlakás-vásárlók aránya.

Ezt főként az magyarázhatja, hogy a kisebb önerő okán az elsőlakás-vásárlók nagyobb hányada vesz fel hitelt az ingatlan megvételéhez.

Forrás: Hitelintézeti Szemle, 22. évf. 2. szám

Mindemellett az is figyelemre méltó, hogy az elsőlakás-vásárlók döntő többsége a 35 év alatti korosztályból kerül ki. Az alábbi ábrán viszont az is megfigyelhető, hogy az elsőlakás-vásárlók életkor szerinti eloszlása jobbra hosszan elnyúló, azaz jelentős számban vannak idősebbek is, akik éppen az első ingatlanjukat szerzik meg. Ez feltehetően azt jelenti, hogy a hitelfelvevők egy része csak jelentős időbeli késéssel tudja megvenni az első lakását.

Forrás: Hitelintézeti Szemle, 22. évf. 2. szám

Az alábbi táblázat jól szemlélteti az első lakásukat megvásárlók jellemzőit: amellett, hogy a medián életkoruk mintegy 10 évvel alacsonyabb, általában kisebb hitelösszeget is kérnek, ráadásul magasabb THM-mel. Az is jól látszik, hogy a nem elsőlakás-vásárlók nem rendelkeznek sokkal több jövedelemmel: az első lakást vásárlók átlagjövedelme a 600 ezer forinthoz közelít, míg azok, akik nem az első ingatlanjukat veszik meg, átlagosan 738 ezer forintos jövedelemmel rendelkeznek.

Ami viszont még szembetűnőbb: az elsőlakás-vásárlóknak nem kell többet költeniük a törlesztőrészletre a jövedelmük arányában, az átlagos JTM ugyanis mindkét kategóriában 33%.

Az átlagos önerő tekintetében viszont már nagyobb a különbség: míg az elsőlakás-vásárlók 14 millió forintot tudnak összegyűjteni, addig a másik kategóriába tartozók 21 milliós önerővel tudnak lakást vásárolni. Ebből kifolyólag pedig a megszerzett ingatlan piaci értéke is nagyobb az utóbbi kategóriánál.

Forrás: Hitelintézeti Szemle, 22. évf. 2. szám

Mit lehet tenni?

Mivel az adósságfék-szabályok leginkább a fiatalokat, illetve az első lakásukat megvásárolni készülőket hozzák hátrányos helyzetbe így a tanulmány szerzői elsősorban utóbbi az utóbbi szegmenshez kell kedvezményeket bevezetni. Ehhez hasonló intézkedéseket már számos országban bevezettek:

Finnország, Izland, Románia és Málta például az első lakástulajdonlásnál ,

, Belgium, Írország, Luxemburg és szintén Málta az első hitelfelvételnél,

Portugáliában és Szlovéniában az első lakhatási célú ingatlan megvásárlását célzó hitelfelvételnél,

Csehország és Észtország pedig 36, illetve 35 év alatt ad kedvezményeket a hitelfelvevők az adósságfék-szabályokból.

A fenti országok az érintett csoportokra vonatkozóan leggyakrabban a magasabb HFM-limitek megállapítását választják,

azaz egyszerűen megengedik, hogy a leendő első lakástulajdonosok kevesebb önerővel és több hitellel tudják megvásárolni az ingatlant.

A legextrémebb példa Luxemburg, ahol az első hitelfelvételnél teljesen elengedik az önerőt, azaz az ingatlan teljes piaci értékét megkaphatják a hitelfelvevők. A többi országban általában 5-10 százalékponttal viszik feljebb a hitelfedezeti mutatókat.

Forrás: Hitelintézeti Szemle, 22. évf. 2. szám

A tanulmány szerzői úgy gondolják, hogy elsősorban Magyarországon is az ilyen típusú beavatkozásoknak van helye, mivel itthon elsősorban a HFM-limitek akadályozzák meg az első lakásvásárlók potenciális hitelfelvételét. Azt azonban hozzátették, hogy

az alacsonyabb nemteljesítései valószínűség okán a JTM-előírás módosítása is felmerülhetne.

Amennyiben a hitelfedezeti mutató az érintett szegmensek esetében 5-10 százalékponttal magasabb lenne, az az önerőt és így a lakásvásárláshoz szükséges megtakarítási időszakot is minimum a háromnegyedére, de akár a felére is lecsökkenthetné. Ez amellett, hogy nagyban javítani a fiatalok otthonteremtési lehetőségeit, a JTM-nek köszönhetően nem járna túlságosan megemelkedett kockázattal.

Néhány országban arra is van példa, hogy az egyes hitelintézeteknél a szabályozó megengedi, hogy az új hitelkihelyezések egy része mentesülhessen az adósságfék-szabályok alól. Bár ez nem kifejezetten a fiatal, első lakásukat megvásárló hitelfelvevőket célozza, nagyban segíthetné e társadalmi csoport ingatlanhoz való jutását is.

A kedvezmények bevezetésének azonban árnyoldalai is vannak: az ehhez hasonló intézkedések ugyanis növelhetik az ingatlanpiaci kockázatokat is. Ha a lakáspiaci kínálat nem nő hasonló mértékben, az engedmények miatt megnövekvő kereslet lakáspiaci túlfűtöttséget és így a lakásárak ugrásszerű emelkedését idézné elő. Éppen emiatt ezeket a döntéseket megfontoltan, a megfelelő időben kell bevezetni, és folyamatosan vizsgálni kell azok hatását.

A tanulmány szerzői tehát az adósságfékszabályok szemszögéből vizsgálták meg azt, hogy miként lehetne kedvezőbb helyzetbe hozni az első lakásvásárlókat.

Másfajta lehetséges megoldás a szelektív állami támogatás alkalmazása (legalábbis egy részhalmaz, a családalapító első lakásvásárlók számára), ebből a szempontból érdekesek lesznek a készülő CSOK Plusz szabályai.

