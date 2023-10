Megjelent a hangalapú átutalás Magyarországon

Mostantól szóbeli utasítás alapján is lehet forintátutalást kezdeményezni a K&H mobilbankjában. A pénzintézet tavaly novemberben indította útjára Kate-et, a mesterséges intelligencián alapuló digitális pénzügyi asszisztenst, akivel az ügyfélkör 65 százaléka már találkozott, 6,5 százaléka pedig havi szinten igénybe is vesz – hangzott el a bank sajtóbeszélgetésén.

A K&H a mobilbankjában hangalapú utasításra történő digitális forintátutalást vezetett be

– jelentette be Király Andrea, a K&H lakossági banki üzletágának vezetője. A pénzintézet 2022 novemberében mutatta be Kate-et, a pénzintézet digitális pénzügyi asszisztensét. Király Andrea elmondta: néhány további funkció is beépül a mobilbankba, így például automatikusan feltölthető a hitelkártya, könnyen elérhetők és letölthetők a bankszámlakivonatok és egy mozdulattal megtekinthetők, másolhatók és megoszthatók a számlaadatok.

Egy pénzösszeg átutalását az ügyfelek szóban vagy chat formájában is kezdeményezhetik – az előre rögzített partnerek számláira. Az ügyfél például bemondja a mobilbankban, hogy „Kate, utalj anyunak tízezret!”. A digitális pénzügyi asszisztens értelmezi a szóbeli utasítást – ha szükséges, további tisztázó kérdéseket tesz fel –, majd a képernyőn összefoglalja az utalással kapcsolatos legfontosabb információkat: a küldő és a fogadó számlaszámát, valamint az átutalandó összeget. Az utalást kezdeményező ügyfél ekkor ellenőrizheti a megadott paramétereket, és ha mindent rendben talál, megerősítheti utalási szándékát.

A bank 2023 júniusában új mobilbanki applikációra cserélte le tíz éve bevezetett, és folyamatosan frissített mobilbankját. A nyáron útjára indított új mobilbank nem csak új dizájnt hozott, de új informatikai architektúrát is kapott. Ezzel teremtették meg a lehetőségét annak, hogy a már több, mint 60 funkció száma tovább gyarapodjon, a pénzintézet célja pedig összességében egy szuperapplikáció létrehozása.