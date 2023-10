Putyin engedélyével bármit lehet - Vonuljon ki, vagy maradjon az OTP Oroszországban?

Tavaly október óta gyakorlatilag nem lehet Oroszországban külföldi tulajdonú bankot eladni, elnöki engedéllyel viszont ez is lehetséges, az Intesa rá a példa, ez pedig precedenst teremthet más bankoknak is. Oroszországban az OTP is jelen van, vizsgálják is egy ideje, hogy hogyan lehetne a legjobb feltételek mellett kijönni az országból, de addig is, amíg sikerül, masszív profitot termel Oroszországban az OTP, csak éppen nem tudja kihozni az országból a pénzt. Nagy dilemma, menjen vagy maradjon az OTP? Többek között a magyar részvényekkel, így az OTP papírjaival is foglalkozunk a Portfolio Signature Online Klubján.