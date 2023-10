Megérkeztek a bankok „olcsó” lakáshitelei, mutatjuk az új kamatokat

Sorra jelentetik meg a bankok a ma érvénybe lépett 8,5%-os THM-plafon alatti lakáshiteleiket és a 12%-os kamatplafon alatti vállalkozói forgóeszköz-hiteleiket. A legtöbb banknál a 7,75-8,00 százalékos sávba került a lakáshitelkamat az eddig jellemző 8,00 százalék feletti szinttel szemben, de van olyan bank is, amely csaknem 7 százalékig vitte le a kamatát.

Október 9-én, vagyis ma lép érvénybe a kormány elvárása a bankok felé: a lakáshiteleket legfeljebb 8,5%-os THM-mel, a vállalkozói forgóeszköz-hiteleket legfeljebb 12%-os kamattal kínálják a kezdeményezéshez csatlakozó hitelintézetek. Hétvégi cikkünkben ötféle lakáshitel példáján mutattuk be, milyen előnyt jelent a hitelfelvevők számára a THM-plafon, és arra jutottunk, hogy a legjobban azok járnak vele, akik nem tudatosan (kamat vagy hiteldíj alapján) kerestek eddig sem lakáshitelt maguknak, ők ugyanis általában a saját, meglévő bankjuknál is olcsóbb ajánlatot találhatnak az eddiginél. A tudatosan olcsó hitelre vadászó, főleg magas jövedelmű hitelfelvevők számára ezzel szemben viszonylag kicsi a THM-plafonból származó előny, vagy akár nincs is:

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium hétfő reggeli közleményében Nagy Márton miniszter megköszönte a bankok együttműködését és vállalását, hiszen „az önkéntes kamatplafon egyrészt több tízezer vállalkozás és család számára jelent rendkívüli segítséget, másrészt érdemben járul hozzá, hogy fokozott verseny induljon a pénzügyi szervezetek között, így a piaci alapú hitelezés újra erőre kaphasson, ezzel segítve a gazdasági növekedés helyreállítását.”- fogalmazott.

A kormány vállalta, hogy amennyiben a jegybanki alapkamat egy számjegyűre csökken, úgy lehetőség nyílik a vállalkozásokat értintő kamatstop kivezetésére, továbbá a lakossági kamatstop felülvizsgálatának megkezdésére. Emellett a kormány támogatja a Bankszövetség pénzügyi digitalizációra vonatkozó szabályozási törekvéseit és terveit. Az egyeztetések folyamatosak lesznek, így a közel egy hónap múlva sorra kerülő találkozón a felek felülvizsgálják az önkéntesen alkalmazott kamatplafon felső határát, továbbá megkezdődhet a banki digitalizációt érintő konkrét javaslatok megtárgyalása is – közölte a minisztérium.

A bankok megjelent közleményei és a Bankmonitor cikkei alapján összefoglaljuk az alábbiakban mit tudunk eddig a bankok által bevezetett, THM-plafon alatti lakáshitelekről.

MBH Bank

A bank standard lakáshitel kamata 7,89% lesz, melyből még bizonyos feltételek teljesülése esetén kedvezmény is kapható: 24 millió forintot elérő hitelösszeg és legalább 1 millió forintos jövedelem esetén 7,39%-ra csökkenthető. Az MBH Bank közleménye alapján a pénzintézet a piaci kamatozású vállalkozói forgóeszközhiteleket hétfőtől legfeljebb 12%-os kamat mellett nyújtja, ezzel ezen termékkör esetében is vállalja a bank az önkéntes kamatplafonhoz kapcsolódó előírásokat.

CIB Bank

A standard kamat 7,99%-ra mérséklődött a végig fix kamatozású és a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek esetében is, ez a kamatszint pedig különböző kedvezményekkel 7,79 százalékra csökkenhet. Ez a standard kamatok esetében 1,69-2,09 százalékpontos csökkenést jelent a banknál az előző hirdetményhez képest. A komolyabb feltételeket teljesítő – 450 ezer Ft havi jóváírást vállaló – ügyfeleknél is 0,45-0,75 százalékpontot csökken a kamat.

Gránit Bank

A Gránit Bank még tovább ment: 7,14%-os kamat mellett hirdette meg 10 évig fix kamatozású lakáshiteleit. Csak összehasonlításképp, eddig a pénzintézetnél a legkedvezőbb kamatszint lakásvásárlás, építkezés esetén 7,69% volt. (Ezt a kedvező kamatszintet is 20 millió Ft feletti hitelösszeg és 1 millió Ft havi jövedelem mellett kínálta a pénzintézet.) Egy 12 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáscélú jelzáloghitel THM-e például 7,5% is lehet a banknál. A pénzintézet október 9-től felfüggeszti 3 hónapos és 5 éves kamatperiódusú kölcsöneinek értékesítését.

OTP Bank

Az OTP Bank is csatlakozik az önkéntes kamatplafonhoz, standard lakáshitelének kamata futamidő végéig fix 8%. Ez lesz a bank Végig Fix Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel, Végig Fix Évnyerő Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel, OTP Zöld Lakáshitel, OTP Zöld Évnyerő Lakáshitel elnevezésű konstrukcióinak standard kamata. Ugyanakkor az OTP 1×1 Lakáshitel, valamint az OTP 1×1 Évnyerő Lakáshitel megnevezésű kölcsönök normál kamata 7,75% lesz. Magas jövedelemmel 7,25%-ra is csökkenhet a kamat: a kedvezményhez elvárás, hogy meghatározott összegű jóváírás érkezzen az adós törlesztésre szolgáló számlájára, és/vagy a hűségprogram szempontjából bevont egyéb szereplők lakossági bankszámlájára. Az elérhető kedvezmény mértéke 500 ezer – 899 999 Ft jóváírás esetén 0,25 százalékpont, lalább 900 ezer Ft jóváírás esetén 0,50 százalékpont, így az OTP 1×1 lakáshitelével egy 900 ezer Ft jóváírást teljesítő adós 7,25%-os kamatszinten kaphat lakáshitelt.

Erste Bank

Az Erste Bank is csatlakozik az önkéntes kamatplafonhoz, a változás a folyamatban lévő ügyleteket is érinti, hétfőtől ugyanis nem lehet ennél rosszabb feltételekkel szerződést sem aláírni. A pénzintézetnél két lakáshitel konstrukció esetében láthatunk érdemi kamatcsökkentést: 1. A 10 évig fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel 7,49 – 7,89% közötti kamat mellett érhető el. 2. A 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitel pedig 7,59 – 7,94%-os kamat mellett lehet felvenni. Ugyanakkor az Erste Bank felfüggeszti 5 éves kamatperiódusú és 15 éves futamidejű végig fix kamatozású lakáshitelének forgalmazását. A konkrét kamatszint függ az igényelt hitelösszegtől és a számlára érkező jóváírás nagyságától. A a banknál „a legrosszabb esetben is” 8% alatti kamat mellett lehet lakáshitelt igényelni.

Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű végig fix kamatozású kölcsöne felel meg a THM plafon elvárásainak, a bank az október 9-től befogadott igénylésekre alkalmazza az új kamatokat. A Raiffeisen Bank 10 évig fix kamatozású lakáshitelének kamata 7,73-8,53% lesz. Azon ügyletekre érvényes a THM-plafon, amelyek teljesítik az elsődleges kedvezmény feltételeit. Ez alapján havonta legalább a minimálbérnek megfelelő összeg kell érkezzen az adós törlesztési számlájára, valamint legalább 4 darab tranzakciót kell indítani a számláról. A kedvezmény mértéke 0,35 százalékpont, így a kölcsön kamata már 8,18%. Legalább nettó 600 ezer Ft igazolt jövedelemhez kapcsolódó kamatkedvezmény mértéke 0,2%, a kamat a jövedelemkedvezmény és az elsődleges kedvezmény figyelembevételével 7,98%, amit az új lakásvásárlás kupon akcióhoz és a zöld lakásvásárlás kupon akcióhoz kapcsolódó kamatkedvezmény további 0,25-0,25 százalékponttal csökkenthet.

