Napokon belül megérkeznek a bankok olcsóbb hitelei - kiszámoltuk, mennyit kaszálhatsz rajtuk

Csütörtökön és pénteken egymás után jelentették be Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankjai, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez, amellyel a kormány lényegében a banki profit kárára gyorsítja fel a kamatok (elmúlt hónapokan csak lassan elindult) csökkenését a lakáshitelek és a vállalkozói forgóeszközhitelek esetében, hogy ezzel a nem túl piackonform rábeszéléssel adjon lendületet a hitelpiacnak.

A Portfolio értékelése szerint kétélű fegyver ez az intézkedés: az alacsonyabb kamatok hatására valamelyest élénkülhet a hitelkereslet, ugyanakkor ki is szorulhatnak olyan kockázatosabb hitelfelvevők a piacról, akiket csak magasabb kamat mellett hajlandók megfinanszírozni a bankok. Nehéz megmondani tehát előre, hogy valóban fellendíti-e az intézkedés például a lakáshitelek kihelyezését, amely tényleg gyengélkedik: az idei év első nyolc hónapjában a tavalyi szint harmadára esett.

Saját számításaink és a Pénzcentrum kalkulátora segítségével ötféle lakáshitel példáján vizsgáltuk meg, hogy mennyivel csökkenhetnek a hitelfelvevők adósságszolgálati terhei egyrészt a törlesztőrészletek, másrészt a teljes visszafizetendő összeg szempontjából. Az egyszerűség kedvéért úgy kalkuláltunk, hogy az új hitelajánlatok esetében a kamat 8,5% lesz, az egyéb hiteldíjakat pedig elengedik a bankok, így jön ki minden egyes szerződés esetében a legfeljebb 8,5%-os teljes hiteldíj.

Nettó 200 ezres családi jövedelem, 20 év, 10 millió forint

Az első, alacsony jövedelmű hitelfelvevő családhoz kötődő példánk az egyetlen, ahol a 8,5%-os THM-plafon kisebb törlesztőrészletet hozhat, mint amekkora most a piac legkedvezőbb hitelkonstrukciójaként elérhető. A havi megtakarítás így sem annyira jelentős, 1800 forint, ami 20 év alatt 440 ezer forintot jelenthet. Alábbi táblázatunkban látható azonban, hogy a kevésbé kedvező hitelekhez képest akár csaknem 1,5 millió forintos megtakarítást is hozhat a THM-plafonnal ellátott termék.

Nettó 400 ezres családi jövedelem, 10 év, 10 millió forint

A következő példában 123 ezer forint a legalacsonyabb elérhető törlesztőrészlet, ehhez képest nem biztos, hogy olcsóbb lesz a THM-plafonos termék, de olyan nagy különbséget nem látunk. A kevésbé bőkezű bankok jelenlegi hitelajánlatához képest viszont, ha ugyanazon bankok a THM-plafonos terméket fogják ezentúl kínálni, akár havi 8 ezer forintot, a tízéves futamidő alatt akár csaknem 1 millió forintot is spórolhat a hitelfelvevő, akár ugyanannál a banknál.

Nettó 600 ezres családi jövedelem, 20 év, 20 millió forint

Harmadik példánkban 163 ezer forint a most elérhető legkisebb törlesztőrészlet, ehhez képest a THM-plafon nem fog megváltást hozni, még akár 2,5 millióval rosszabbul is járhat az, aki csak azt nézi, hogy befér-e a hitel a 8,5% alá. A legrosszabb feltételű lakáshitelhez képest viszont havi 17 ezer és húsz év alatt több mint 4 millió forint is lehet a megtakarítás akár ugyanannál a banknál, ha csatlakozik a bank a THM-plafon kezdeményezéshez.

Nettó 800 ezres családi jövedelem, 15 év, 20 millió forint

Ha rövidebb a futamidő 20 évnél, akkor a teljes visszafizetendő összeg is csökken ugyanolyan hitelösszeg mellett. Ezzel magyarázható, hogy ebben a példában a legkevésbé kedvező eddigi hitelhez képest a 8,5%-os THM-plafonú termék 2,8 millió forint megtakarítást hozhat akár ugyanannál a banknál, amihez havi 15 ezer forinttal kisebb törlesztőrészlet járul. A legolcsóbb, piacon elérhető hitelhez képest viszont nem hoz előnyt a THM-plafon.

Nettó 1 milliós családi jövedelem, 20 év, 40 millió forint

A magas jövedelműek számára eddig is elérhetők voltak alacsonyabb THM-ek, valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a 8,5%-os THM-plafonnal az eddigi legjobb és a legrosszabb piaci ajánlat között nagyjából félúton találhatja magát a hitelfelvevő. Forintban kifejezve persze ilyen nagy összegnél a legnagyobb a tétje a tudatos bankválasztásnak: akár több mint 12 millió forintot is hozhat a konyhára a legrosszabb konstrukcióhoz képest az, ha a most legkedvezőbb ajánlatot kínáló bank nem vezeti ki a meglévő termékét. Félő azonban, hogy a THM-plafon bevezetésének hatására a ma még ez alá bőven beférő hitelek is hozzá fognak „ragadni” a 8,5%-os szinthez, így a tudatos választásból származó megtakarítás végül "csak" 7 millió forint lesz.

Összefoglalva arra jutottunk tehát, hogy szinte minden hitelfelvevő találhat már most is kedvezőbb hitelt a piacon egy 8,5%-os lakáshitelhez képest, de ehhez tudatosan kell a legolcsóbb ajánlatot keresnie. Aki így tesz, annak nagy valószínűséggel nem fog javulást hozni a THM-plafon, sőt, a legolcsóbb termékek esetleges kivezetése miatt még rosszul is járhat.

Aki viszont nem tudatosan, vagyis kamat vagy THM alapján választott bankot eddig sem, az milliókat nyerhet még úgy is a THM-plafonnal, ha nem néz szét ezután sem a bankok Ajánlatai között.

