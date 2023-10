Krisán László: jó eséllyel folytatódik jövőre is a Széchenyi Kártya Program

Portfolio 2023. október 17. 14:48

A KAVOSZ szeretné jövőre is megtartani a Széchenyi Kártya Programot, a jövő héten kerül a kormány elé a 2024-es csomag, és amennyiben a jelenleg TCTF-nek hívott támogatási keretrendszer folytatására az Európai Bizottság is igent mond, akár kiterjesztett formában folytatódhat jövőre is program – jelentette be a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója a Portfolio mai Budapest Economic Forum konferenciáján. A beruházási hitelek irányti kereslet nagyon visszaesett náluk is, a támogatott hitelek aránya viszont jelentősen emelkedett a kkv-hitelezésben.