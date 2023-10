Halálra keresték magukat a magas kamatokon az amerikai regionális bankok

Október 18-án számos amerikai regionális bank túlteljesítette a harmadik negyedévi profitelőrejelzéseket a megemelkedett kamatlábaknak köszönhetően, amelyek lehetővé tették számukra, hogy többet számítsanak fel a hitelekért. A hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok és a betéti kamatlábak növekedése - amely plusz költséget jelent a pénzintézeteknek - azonban nyomást gyakorolt a nyereségükre.

Más regionális bankok részvényei csökkentek, köztük az M&T Bank, a Zions Bancorporation és a US Bancorp. A US Bancorp és az M&T Bank nyereségét a magasabb nettó kamatbevétel növelte, amely a bankok hitelezésből származó bevétele és a betétek után kifizetett összegek különbsége. Ez lehetővé tette mindkét hitelező számára, hogy a Wall Street elemzőinek előrejelzéseit meghaladja a potenciális hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok emelkedése ellenére.

Az US Bancorp nyeresége a vártnál kisebb mértékben, 16%-kal csökkent, amit az NII közel 11%-os, 4,2 milliárd dollárra történő növekedése tompított. A hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok azonban 42%-kal 515 millió dollárra emelkedtek.

A M&T Bank azt jelentette, hogy a nyereség közel 7%-kal 690 millió dollárra nőtt, ami javarészt a nettó kamatbevétel 6%-os növekedésnek köszönhető - ez utóbbi így 1,8 milliárd dollárra emelkedett. A hitelezési veszteségekre képzett céltartalékai 30%-kal 150 millió dollárra nőttek. Az M&T Bank részvényei 2,5%-ot, míg a US Bancorp papírjai 4,4%-ot estek.

A regionális bankok továbbra is a befektetők figyelme alatt állnak. Az év elején a betétkiáramlások miatt a Silicon Valley Bank és két másik hitelező összeomlott, ami a bankrészvények nagy mértékű eladását váltotta ki. A KBW regionális banki index 24%-ot esett az elmúlt egy évben, míg az S&P regionális banki index 33%-ot esett ugyanebben az időszakban.

A Citizens Financial Group és a First Horizon Corp egyaránt a harmadik negyedévi nyereségének csökkenéséről számolt be, amit a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok és a betéti költségek növekedése okozott. A Citizens betéti költségei 34 bázisponttal emelkedtek az előző negyedévhez képest, így a teljes betétállomány változatlanul 178 milliárd dolláron maradt. A First Horizonnál a betéti költségek 71 bázisponttal emelkedtek, a betétek 66,5 milliárd dollárt értek el, ami 8%-os növekedést jelent.

A Zions Bancorporation arról számolt be, hogy betéti költségei a teljes betétállomány 1,92%-ára emelkedtek az egy évvel korábbi 0,10%-ról. A teljes betétállomány 1%-kal 75,4 milliárd dollárra csökkent. A Citizen Financial részvénye 5,6%-kal esett, a Zions Bancorporation közel 3%-kal csökkent, míg a First Horizon közel 2%-kal emelkedett.

