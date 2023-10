Nagy bejelentés érkezhet a kormánytól, ugrik az OTP

Nagyot emelkedett ma az OTP árfolyama, ami részben technikai hatásnak tudható be, hiszen fontos szintről fordult az árfolyam, de a felpattanást az is támogatja, hogy ma este Kormányinfót tartanak, amelyen jó eséllyel a nagyobb településeken 2024. január 1-jétől elérhető CSOK Plusz lesz a téma.Többek között a hazai részvénypiaccal és az OTP részvényeivel is foglalkozunk a Portfolio mai Signature Online Klubján