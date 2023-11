Alkotmányba foglalnák a készpénzhasználat jogát Magyarországon

Alkotmányba foglalná a készpénzhasználat jogát a hazai szélsőjobb, csakúgy, mint az osztrák Szabadságpárt. A hír azért érdemel figyelmet, mert Ausztriában a jobbközép kancellár is felkarolta az ötletet , és bár ott egyelőre nem ért révbe a javaslat, mostanában Magyarországon is előszeretettel nyilatkoznak pozitívan kormánypárti politikusok a készpénzhasználatról.

A készpénzhasználat alkotmányos védelme érdekében az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk Mozgalom több országgyűlési képviselője - jelentette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd alelnök.

"Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénzes fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek gátat szabnánk" - fogalmazott a politikus, hangsúlyozva, támogatják a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint lehetőséget.

Érvei között szerepelt egyebek mellett, hogy a készpénz áramkimaradás vagy informatikai támadás esetén is biztonsággal használható, emellett kifogásolta, hogy Magyarországon is egyre több helyen lehetetlen készpénzzel fizetni, legyen szó árukiadó automatákról, sporteseményekről, fesztiválokról – számolt be az MTI.

Ausztriában a Szabdaságpárt szorgalmaz hasonlót évek óta, idén viszont az Osztrák Néppárt is melléállt ennek. Karl Nehammer osztrák kancellár augusztus elején a készpénzhasználat jogának alkotmányba foglalása mellett foglalt állást az osztrák médiának adott nyilatkozatában, majd a Twitteren tett közzé egy népszerűsítő videót új tervéről, miszerint a készpénzhasználat jogát alkotmányba foglalná, minderről pedig még egy szavazást is indított.

Egyelőre azonban nem ért révbe az osztrák javaslat, amiben szerepe lehet, hogy az osztrák alkotmány módosításához kétharmados parlamenti többségre van szükség, a szélsőjobb és a konzervatívok együttesen azonban csak a mandátumok 55 százalékát birtokolják az alsóházban.

Magyarországon a készpénzmentesítésért a kormány és a jegybank is sokat tett az elmúlt években, az elért eredményeket és a belőlük származó fejlődési lehetőségeket kár lenne veszni hagyni – írtuk október eleji véleménycikkünkben, miután hazánkban két miniszter is pozitívan nyilvánult meg a készpénzhasználatról:

Címlapkép forrása: Shutterstock