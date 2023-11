Hogy áll a piac, amely anno még a devizahiteleknél is nagyobb bajt hozott a bankoknak?

Melyik az a piac, amely a 2008-2009 előtt virágzott, a válság után azonban már csak üresen maradt telkek, épülettorzók és banki kézbe került szállodák maradtak belőle? A projekthitelek piaca ekkor még a devizahiteleknél is nagyobb bajt hozott, az ágazat banki szereplőit a 2010-es évek első felében csak az anyabankok többszáz milliárdos tőkeinjekciója mentette meg a bedőléstől. Az ezután következő konjunktúrát egy óvatosabb kereskedelmiingatlanhitel-piaci jelenlét jellemezte, a koronavírus és a magas kamatszintek 2020 után újból kikezdték a piacot. A projekthitelezés két nagyobb hazai szereplője, az UniCredit és az Erste szakértőjének segítségével megnéztük, hogyan érintették e hitelpiaci szegmenst a 2020 és 2023 közötti viszontagságok.

Amikor egyszerre van szó a 2008-2009-es pénzügyi válságról és a hitelezésről, a legtöbb embernek valószínűleg egyből a devizahitelek jutnak eszébe. Pedig van egy hitelpiaci szegmens, amely még ennél is nagyobb bajt hozott a bankok jövedelmezősége szempontjából: ez a projekthitelezés. A válság előtt ugyanis a kereskedelmiingatlan-hitelek piacára belépő nagybankokra különösen jellemző volt a túlzott kockázatvállalás, ami azt eredményezte, hogy 2010 és 2015 között több száz milliárd forintot kellett a pénzintézetek anyabankjainak a hazai leányokba injektálnia, hogy azok továbbra is életképesek maradjanak.

A 2010-es évek második felében tetőző konjunktúra azonban erre a szegmensre is kedvezően hatott: a veszteségek néhány év alatt nyereségbe fordultak át, és úgy tűnik, a bankok tanultak a válságból, hiszen olyan szigorításokat léptettek életbe annak érdekében, hogy egy esetleges válság esetén megússzák annak negatív hatásait. A hitelkihelyezések rendre zajlottak,

aztán jött a koronavírus, a magas infláció, a háború – a kereskedelmiingatlan-piac pedig lényegében térdre rogyott.

Nem mindegy ugyanis, hogy például egy irodaház építésének kezdetekor mi várható a kereslet tekintetében, és az sem, hogy miként változik a bérlői magatartás az építkezés alatt. Márpedig a koronavírus nagy változást hozott ebből a szempontból: a bérleti díjak emelkedésével párhuzamosan egyre népszerűbb lett a távmunka, így – főként nyugaton – az üresedési ráta meredek emelkedésnek indult. Ebben a csapdában találták magukat sokan az utóbbi években, hiszen a magas kamatszintek miatt a hitelfelvétel is drágult, így nőtt az elvárt hozam is, a kereslet csökkenése mellett pedig a fejlesztők könnyen ütközhetnek finanszírozási nehézségekbe.

Mit mondanak a számok?

A magyar hitelintézeti szektor kereskedelmiingatlan-hiteleinek állománya az MNB kereskedelmiingatlan-piaci jelentésének adatai szerint 2023 második negyedévében stagnált, összesen 2564 milliárd forint volt a lakóingatlan-projektekkel együtt. Bár 2022 második negyedévéhez képest nominálisan 2,2% növekedést tapasztalt a piac, a mostani adatok a 2022 végéhez képest 4,3%-os csökkenést jelentenek (az árfolyamhatás kiszűrése mellett előbbi adat 7,5%, illetve 1,4%-os bővülés).

A devizahitelek aránya a magas forintkamatok ellenére továbbra is inkább csökken: 2023 második negyedévében már 75%-ot regisztráltak a teljes állományon belül, holott 2010 környékén még a projekthitelek több mint 95%-a devizaalapú volt.

2023 első félévében jelentősen csökkent a projekthitelek folyósítása, ami leginkább a kiskereskedelmi és az irodapiaci ágazatot érintette. 2022 harmadik negyedévében még 200 milliárd forint feletti folyósítást regisztráltak, ez 2023 első negyedévére 135 milliárdra, a második negyedévére pedig mindössze 76 milliárd forintra esett vissza. Ez a 211 milliárd 2022 első félévéhez képest 44%-os visszaesést jelent.

A 2023-ban tapasztalt visszaesés talán kevésbé meglepő, ha megnézzük, milyen kamatok uralkodnak ebben a hitelpiaci szegmensben: az alábbi ábrán is jól látszik a kamatok 2021 harmadik negyedévében bekövetkező jelentős emelkedése, a forintos projekthitelek átlagkamata mindössze egy év alatt 4%-ról 15%-ra emelkedett. A kereskedelmiingatlan-hitelek nagyobbik része azonban továbbra is euróalapú, és bár növekedés itt is történt, az átlagos kamatszint csak 2023 első negyedévében lépte át az 5%-os lélektani határt az egy évvel korábbi 3-4%-os szintről.

A projekthiteleken belül még mindig az irodapiac dominál, ez a teljes állomány 30%-át tette ki 2023 második negyedévében. Második helyen a kiskereskedelmi ingatlanok fejlesztése és vásárlása áll 25%-kal, de a dobogóra felfértek még a szállodák is a maguk 15%-os részarányával.

Mit mondanak a szakértők?

Jávor Balázs, az UniCredit speciális finanszírozási üzletágának ügyvezető igazgatója kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a projekthitelezés lassult, de nem állt meg annyira, mint ahogyan azt a 2008-2009-es válság alatt láttuk. A bankok és a fejlesztők óvatosabbak lettek, ezért maguk a beruházások is alacsonyabb volumennel futnak, de a jelenlegi helyzet nem hasonlítható össze a 15 évvel ezelőttivel. Mindezek mellett az azonban elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest egy alacsonyabb szinten ragadt le ez a hitelpiaci szegmens.

Deák Tamás, az Erste ingatlanpiaci szakértőjét is megkérdeztük a témában. Ő elmondta, hogy csakúgy mint a kereskedelmiingatlan-befektetési tranzakciók, az ezekre történő hitel-kihelyezések is mélyponton vannak, kevés új hitel kerül ki a piacra. Ezzel együtt alacsony a visszafizetési dinamika is, ezért van az, hogy az állomány még stagnál vagy lassan növekszik.

Jávor Balázs szerint a projekthiteleken belül alapvetően a logisztika teljesít most a legjobban. Bár az iparág mint döntési tényező veszített korábbi súlyából:

„Már nem az számít, hogy iroda vagy nem iroda, hanem az, hogy jó vagy rossz a projekt”

- magyarázta a szakértő.

A szakember szerint a bankok akkor tudnak finanszírozni, ha van elérhető projekt, most pedig az látszik, hogy a fejlesztők e tekintetben inkább visszafogták a magukat – igaz, a logisztikában még mindig vannak új beruházások.

Deák Tamás elmondta, hogy egész Európában korlátok vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi új kereskedelmiingatlan-hitellel kapcsolatos banki ügyletet bonyolíthatnak le a pénzintézetek. Magyarországon a bankok viszonylag feltöltött limitekkel dolgoztak már az elmúlt évtized végén, és azóta a piac nem lett könnyebb. Ha valamelyik szereplő limit közelében volt, csak annyiban lesz lehetősége további hitelkihelyezésre, amennyiben ennek helyet teremtő hitelvisszafizetések is történnek.

Az Erste szakértője azt is megemlítette, hogy az ingatlanpiaci szegmenseken belül jelenleg a raktárak rendelkeznek talán a legstabilabb fundamentumokkal, miközben az irodák néznek szembe a legtöbb kihívással. Az irodák az Egyesült Államokban produkálják a legmagasabb üresedést, de a ’home office’ itthon is elkezdte érvényesíteni a hatását. Az üresedésre rátesz még egy lapáttal, hogy egyre-másra érkeznek újabb fejlesztések a budapesti piacra. Mindeközben a tulajdonosok kénytelenek mérlegelni, milyen energiahatékonysági és egyéb fenntarthatósági ráfordítások szükségesek a versenyben maradáshoz.

A loan-to-cost illetve loan-to-value mutatókkal (előbbi a már elkészült ingatlan értékéhez, utóbbi a kezdődő vagy folyamatban lévő fejlesztési projekt költségéhez viszonyítja a hitel összegét) kapcsolatban Jávor Balázs elmondta, hogy az UniCreditnél ezek az értékek nem változtak sokat a koronavírus hatására sem. Ha új beruházásról van szó, akkor a pénzintézetnél inkább az LTC mutatót veszik figyelembe, ha már elkészült a projekt, akkor az LTV a hasznosabb.

Jelentős változás történt az elmúlt időszakban azonban abban a tekintetben, hogy régebben egy ingatlan piaci értéke a beruházás végén jóval magasabb volt, mint a költsége, most ez egyáltalán nem evidens.

Sőt, olyan is előfordult, hogy a költség magasabb volt, mint az ingatlan piaci értéke.

A projekthitelek tipikusan euróalapúak, a kamatbázis az euribort követi, az erre rátett kamatfelárban csak mérsékelt változás történt. A kamatkockázat fedezése, azaz a hedgingelés az UniCreditnél mindig fontos volt, most azonban még jelentősebbé vált az elszálló kamatok miatt - mondta Jávor Balázs.

Deák Tamás szerint az euróalapú hitelek kamata két év alatt duplájára nőtt, emiatt ritkán lehet magas tőkeáttételt elérni, de végsősoron minden a bérlő kilétén és a bérleti feltételeken múlik. Emellett az bizonyos, hogy most nem a spekulatív fejlesztések ideje van.

Aki spekulatív fejlesztésbe vág, nagy valószínűséggel hitel nélkül tőkéből finanszírozza azt

- mondta az Erste ingatlanpiaci szakértője.

Az egyik legfontosabb kérdése a piacnak az, hogy mikor fognak lejárni a korábban alacsonyabb szinten rögzített kamatú projekthitelek, amelyeket refinanszírozni kell – immár sokkal drágábban. Jávor Balázs elmondta, hogy egyelőre nem látják azt, hogy hatalmas probléma lenne ebből, 2-3 év múlva lesz esedékes a hitelek nagy számú lejárása. A szakember hozzátette: bár alapvetően biztosan lesznek olyan esetek, amikor a bérleti szerződések lejáratának vagy a kamatszintek megemelkedésének hatására egy-egy fejlesztő refinanszírozási gondokba ütközik, a 2008-as válság után annyira egészséges lett a bankok hitelportfóliója, hogy nem várható ebből rendszerszintű kockázat. Jávor szerint az elmúlt másfél-két évben nagyon fontos lett az egyes épületek energiahatékonysága, mivel így a bankok és a bérlők számára is vonzóbbá válik az adott beruházás.

A szakember azt is kiemelte, hogy az amerikai piacot nagyon megütötték az elmúlt két év viszontagságai, a tengerentúlhoz képest az európai piac kevésbé van rossz állapotban – bár azért itt is előfordult csökkenés a tranzakciók számában és volumenében, illetve csődesetek is előfordultak. Ezzel szemben a magyar piacról azt mondhatjuk el, hogy ennél egészségesebb, Magyarországon a visszaesést inkább az okozza, hogy elmaradnak a fejlesztések, amelyeket korábban engedélyeztek volna, de az óvatos fejlesztői és banki hozzáállás miatt már nem valósulnak meg.

Deák Tamás szerint a hitelfelvevők körében különböző vélekedések vannak a várható kamatszinttel kapcsolatban. Mivel a bankok jellemzően előírják a hitel lejáratáig fix kamatozást biztosító kamatcsere ügyletet, azok, akik csökkenő kamatpályára számítanak, előnyben részesítik a rövidebb futamidőt, hogy minél előbb részesedjenek a kamatcsökkenés előnyeiben. Mindazonáltal, ahogy a korábbi években, jelenleg is az ötéves hitel az etalon a kereskedelmi-ingatlan piacon. Továbbra is a lokáció egy ingatlan legfontosabb jellemzője, bár emellé szorosan felzárkózott második helyre az energiahatékonyság és egyéb fenntarthatósági kritériumok. Ezekre a befektetők és bérlők mellett a bankok is kiemelt figyelmet fordítanak - mondta az Erste szakértője.

Az MNB a jelentésben kiemelte: a megemelkedett finanszírozási terhek ellenére egyelőre nem romlott a portfóliók minősége, de az eurohitelek kamataiban további emelkedés várható az EKB kamatdöntései mentén. A bankok 2021 és 2022 számos ponton szigorították a hitelfeltételeket, körülbelül másfél évnyi szigorítást követően azonban 2023 első félévében ezek változatlanok maradtak. Mindezek mellett némi öröm az ürömben, hogy a második negyedévben az üzleti célú ingatlanhitelek tekintetében a bankok némi keresletnövekedésről számoltak be, ugyanakkor a lakásprojektek és a logisztikai központok esetében a pénzintézetek egyharmada előbbi szektor esetében csökkenő, utóbbi esetében növekvő keresletet tapasztalt – írja az MNB.

