Itt van az OTP kétharmada

66 százalék, ekkora részét adták az OTP profitjának a leánybankok idén az első 9 hónapban, ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy már régen nem magyar fókuszú, inkább nemzetközi bankként kell nézni az OTP-t. Mindegyik csoporttag nyereséges, erős a bolgár és a szlovén bank, de az orosz és az ukrán is szép profitot termelt, és bekapcsolódott a legújabb, az üzbég Ipoteka is, ami egyelőre nem sokat tesz hozzá a csoport eredményéhez. Dőlnek a rekordok az OTP-nél, új csúcson a bevétel és a működési eredmény, ami nem csoda, főként a felvásárlások miatt nem az a bank ez már, mint 5 vagy 10 éve. Olyan erős volt az év eddigi része, hogy a menedzsment újra megemelte a várakozásait, többek között ennek is örülhetnek a részvényesek.