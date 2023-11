Bejelentették: folytatódik a KiberPajzs program

KiberPajzs elnevezéssel tavaly indult oktatási-kommunikációs program a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések megelőzése és visszaszorítása érdekében. Az együttműködés tapasztalatait konferencián összegezték, és bejelentették a a program folytatását.

A digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések megelőzése és visszaszorítása érdekében kötött megállapodást a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság „KiberPajzs” elnevezéssel 2022 novemberében. Az együttműködéshez később a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Államkincstár, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is csatlakozott.

A KiberPajzs program célja, hogy az ügyfelek, a hatósági és piaci szereplőkkel közösen, „golyóálló” védelmet alkossanak a digitális bűnözőkkel szemben. A KiberPajzs projekt keretében a kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatásáról széleskörű, összehangolt kommunikációs kampányokat folytatnak az intézmények és a piaci szereplők, valamint kommunikációs partnerként a Médiaunió Alapítvány (kiberpajzs.hu, akulcstevagy.hu).

A 2023. december 31-ig aláírt első éves együttműködés tapasztalatainak összegzését követően a partnerek bejelentették a program folytatását.

Dr. Koltay András, az NMHH elnöke hangsúlyozta: a KiberPajzs első évében a Hatóságot két téma is komolyan érintette, a hívószám-hamisítás (spoofing) megnehezítését szolgáló szolgáltatói beavatkozások és az ezekkel kapcsolatos szabályozási lehetőségek áttekintése, valamint a postai szolgáltatók nevének és arculatának felhasználásával elkövetett, a pénzügyi szolgáltatások felhasználóit megkárosító csalások vizsgálata.

„Ezeken a területeken jelentős előrehaladást értünk el, mind a technológiai, mind a szabályozási kérdésekben. A szolgáltatói beavatkozások és az új szabályozási keretek kidolgozása jelentősen hozzájárultak a kiberbiztonsági környezet megerősítéséhez. A hívószám-hamisítást megnehezítő szolgáltatói beavatkozások és az ezzel kapcsolatos szabályozási lehetőségek kidolgozása jelenleg az egyik legfontosabb szakmai feladatunk.” Hozzátette: az NMHH elkötelezett a megkezdett munka folyatásában, hogy szorosan együttműködjön partnereivel az online tér biztonságának további erősítéséért.

Dr. Kandrács Csaba, az MNB alelnöke beszédében elmondta: a magyar banki és pénzforgalmi rendszer biztonságos, ám további cselekvést igényel az, hogy a pénzügyi visszaélések immár 72 százalékát az ügyfelek elleni adathalász támadások adják. A KiberPajzs ügyféledukációs programot ezért 2024-ben is hatékonyan folytatni kell. Jelentős siker, hogy az idén áprilisban megújított kiberpajzs.hu honlapot az elmúlt hónapokban 171 ezer fogyasztó – kétharmadában az egyik veszélyeztetett csoportnak számító 55 évnél idősebbek – kereste fel.

Az MNB nemrég adta ki a csalások banki kezelését célzó anti-fraud ajánlását, vizsgálta az online hitelfelvételekhez kötődő visszaéléseket, részt vesz az uniós és hazai jogalkotásban is (pl. a rendőrség és a bankok közötti forródrót kialakításában). A pénzforgalmat lebonyolító GIRO tulajdonosaként pedig egy Központi Visszaélésmonitoring Rendszert épít, amely a bankközi hálózatokon segíti majd a bankokat a visszaélések megelőzésében.

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány hozzátette: a rendőrség élharcosa a KiberPajzs kezdeményezésnek, hiszen látható, hogy emelkedik az online térben elkövetett jogsértések száma. A konferencián felhívta a figyelmet arra, hogy sem az országos rendőrfőkapitány, sem a rendőri vezetők nem írnak fizetési felszólítást, így ha valaki ilyen tartalmú e-mailt kapna, az gyanakodjon, hogy be akarják csapni. Kitért arra is, hogy a bűncselekményekkel okozott kár megtérülése, a vagyonvisszaszerzés a rendőrség bűnüldözési stratégiájának egyik alappillére, amely érvényesül az online térben elkövetett csalások esetében is.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke szerint az ügy fontossága miatt a Kincstár aktív tagja a Kiberpajzs együttműködésnek és célja, hogy növelje az ügyfelek kiberbiztonsági tudatosságát, az értékpapírszámlákon lévő megtakarítások védelmét. Ennek érdekében a közeljövőben az adathalász esetek megakadályozását célzó újabb biztonsági funkciók kerülnek beépítésre a WebKincstár és a MobilKincstár felületeire.

Dr. Kovács Levente megszólalásában kiemelte, hogy a digitális korszakban már nincsenek táviratkihordók, megszűntek a bankrablók. Helyettük új kockázatok jelentek meg, a kibertér csalói, akik ellen leghatékonyabban az összefogással, a KiberPajzs programmal lehet védekezni. A Magyar Bankszövetség mint társalapító megerősíti, hogy a KiberPajzs program folytatásában elkötelezett, és ugyanezzel a lendülettel szervezi és koordinálja a jövőben is a széleskörű szakmai összefogást.”

Címlapkép: Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszédet mond a KiberPajzs elnevezéssel indított oktatási-kommunikációs program budapesti összegző konferenciáján 2023. november 15-én. MTI/Máthé Zoltán