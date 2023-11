Megduplázta nyereségét az MBH Bank: a felgyógyult ügyfelek és a Duna is besegített

Éves összehasonlításban nagyjából stagnáló hitelállomány mellett az egy évvel korábbi szint több mint duplájára, 93 milliárd forintra növelte korrigált adózott eredményét az MBH Bank a harmadik negyedévben, így az év első kilenc hónapjában 235 milliárdos profitot termelt. Az eredményjavuláshoz a továbbra is magas kamatkörnyezet mellett az is nagyban hozzájárult, hogy ezúttal nettó 12 milliárd forint értékvesztést felszabadított a társaság, köszönhetően a moratóriumból felgyógyult ügyfeleknek. A Duna Takarékbank akvizíciója növelte a harmadik negyedévben az állományokat, a társaság önálló bankként december 1-jétől MBH Duna Bank Zrt. néven folytatja működését.

Eredmények

Mióta egyben látjuk a három bank egyesülésével létrejött hitelintézet konszolidált számait, azóta a legmagasabb nominális nyereségét sikerült elérnie az idei harmadik negyedévben a társaságnak. A bank számviteli nyeresége 96 milliárdra, a speciális tételektől megtisztított korrigált adózott eredmény 93 milliárd forintra rúgott. Utóbbi 116%-os növekedést jelent egy év alatt, míg az év eddigi részében elért 235 milliárdos profit 71%-os bővülést jelent.

Szeptember végéig 36%-os tőkearányos megtérülést ért el idén a bank, ami egészen kimagasló megtérülést jelent, igaz, ehhez a jegybanki likviditáson elért magas kamatbevételek is kellettek.

60 milliárd forinttal lett jobb az adózás előtti eredmény, mint egy évvel korábban. Ha komponenseire bontjuk ezt az eredményjavulást, akkor a legfontosabb tételek között találjuk

a kockázati költségek javulását 36 milliárddal,

a kamateredmény emelkedését 27 milliárddal.

Ez a kettő tehát már önmagában megmagyarázza az eredményjavulást, a többi tétel (jutalék- és egyéb bevételek és költségek egyöntető emelkedése) pedig nagyjából kioltja egymást.

A kamateredmény növekedéséhez nagyban hozzájárult a nettó kamatmarzs bővülése, ami a kamatkörnyezet megindult csökkenése ellenére 5,3% volt, csakúgy, mint a második negyedévben, és így 1 százalékponttal felülmúlta az egy évvel korábbit. A kamatbevétel éves növekedését az értékpapírállomány 8%-os éves növekedése, valamint a hozamkörnyezet kedvező alakulása is támogatta, és a szabad likviditáson elért kamatbevétel jelentős mértékben járult hozzá az MBH Csoport bevételeinek növekedéséhez. A jutalékeredmény a magasabb tranzakciós díjak és a tovább erősödő forgalom után beszedett jutalékoknak köszönhetően növekedett a harmadik negyedévben.

A bank összes működési költsége a harmadik negyedévben 25%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, ezen belül a több mint 50%-os arányt képviselő személyi jellegű ráfordítások is ennyivel emelkedtek, miközben a bankadó és az extraprofitadó ezt a negyedévet nem érintette érdemben. Az év első kilenc hónapjában a társaság összesen így is 67,3 milliárd forint értékben fizetett bankadót és extraprofitadót. Integrációs költségként 581 millió forintot számolt el a bank az egy évvel korábbi 130 millió forint után.

Noha a működési költségek növekedése éves összevetésben kis mértékben meghaladta az inflációt, az emelkedő bevételek hatására

az első három negyedéves költség-bevétel ráta 39,3%-ra csökkent,

ami 8,5 százalékpontos javulást jelent a tavalyi három negyedéves szinthez képest.

A harmadik negyedév egyik sajátossága az volt a banknál, hogy 12,4 milliárd forinttal több értékvesztést és céltartalékot szabadított fel, mint amennyit megképzett. Ezt elsődlegesen a moratóriumból felgyógyult ügyfelek teljesítő hitelek közé sorolása okozta. A portfólió minősége nem indokolja az értékvesztés fedezettség növelését a nem moratóriumos állományon – közölte a bank, hozzátéve: a társaság nem teljesítő hiteleinek (NPL) záróállománya a harmadik negyedév végén 209,1 milliárd forint volt, ez 19,6 milliárd forintos csökkenést jelent a negyedév során. Az IFRS-szerinti NPL mutató 4,2%-ra mérséklődött, 49,7% direkt NPL-fedezettség mellett.

Mérleg

A bank hitelállománya éves összevetésben 0,4%-kal csökkent, negyedéves összevetésben viszont 62,1 milliárd forinttal (+1,3%) nőtt, ezen belül a retail üzletág teljesítménye volt meghatározó. Az állományok alakulásában a Duna Takarék Bank Zrt. akvizíciója jelentős szerepet játszott. A Duna Takarék Bank Zrt. 2023. december 1. napjával kezdődően MBH Duna Bank Zrt. néven folytatja működését – derült ki a gyorsjelentésből. A vállalati hitelállomány éves szinten 2,1%-os bővülést mutatott, a lízing állomány pedig 560,4 milliárd forint volt a harmadik negyedév végén, amely 5,3%-os növekedést jelent a második negyedév végéhez képest.

A betétállomány 0,9%-kal bővült egy év alatt, a harmadik negyedéves emelkedést elsősorban a corporate szegmens betéteinek emelkedése jellemezte. Az ügyfélbetét-állomány a negyedév végén 6524,3 milliárd forintot ért el. A lakossági szegmens betétállománya 14,6 milliárd forinttal emelkedett, így a negyedév végére elérte a 2 463,1 milliárd forintot.

A hitel-betét mutató 76,9% volt, ami 1,2 százlaékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A likviditási mutatók közül a LCR (148,3%) és az NSFR (128,2%) ráták jóval a szabályozói minimum felett vannak, a saját tőke 993,0 milliárd forintra nőtt, az időszak végi 19,2%-os tőkemegfelelés jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat, miközben a CET1 tőkeráta is magas, 17,2% volt.

Nyilatkozatok

„Az idei harmadik negyedévben már világosan megmutatkozott, hogy a fúzió révén nemcsak egy a korábbiaknál jóval nagyobb, de hatékonyságát tekintve is fejlettebb, új pénzintézet jött létre. Most kezd csak el igazán látszani a befektetett munka megtérülése: az MBH Bank bebizonyította, hogy képes stabil működés és tőkehelyzet mellett folyamatosan növelni eredményeit, és közben organikusan és akvizíciókkal is gyarapítani piaci részesedését.” - mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a negyedéves eredmények kapcsán.

„Bankunk a hazai piacon szinte egyedülállóan magas tőkearányos megtérülést tud felmutatni. Az MBH Bank profittermelési képességének fejlődését jól mutatja, hogy míg a fúzió előtt, 2022 első kilenc hónapjában a korrigált tőkearányos megtérülés 25,4% volt, az idei első három negyedév alatt ez már 35,8%-ra nőtt” – emelte ki Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A bank közleménye megjegyezte: záró szakaszába lépett a Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének megvásárlása, 350 millió euró értékben sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre és lezárult a Duna Takarék Bank felvásárlása. Ugyancsak jelentős mérföldkőként értékelhető, hogy az MBH Bank 2023. november 6-án elindította Magyarország legújabb, teljes mértékben hazai tulajdonú befektetési bankját.

Címlapkép forrása: Portfolio