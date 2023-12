1996 óta nem látott szintre csökkentették betéti kamataikat a kínai bankok

Az Industrial and Commercial Bank of China, a China Construction Bank és a Bank of China is azok közé tartozik, amelyek a honlapjukon található információk szerint az egyéves betéti kamatokat 1,45%-ra, a hároméves kamatokat pedig 1,95%-ra csökkentették. Ezek 0,1, illetve 0,25 százalékpontos csökkenést jelentenek.

Ez már a harmadik ilyen eset, amikor a legnagyobb kínai bankok összehangolt módon csökkentik betéti kamataikat. A háttérben az áll, hogy a nagy kínai bankok történelmi összehasonlításban is alacsony nettó kamatmarzsokkal küzdenek, ami a jövedelmezőség egyik legfontosabb mutatója. A kínai bankszektor idén fokozódó nyomás alá került, többek között az ingatlanfejlesztők és a helyi önkormányzatok rossz hiteleinek felhalmozódása miatt.

Dan Wang, a Hang Seng Bank China vezető közgazdásza megjegyezte, hogy bár ezek a kamatcsökkentések azonnal enyhítik a bankokra nehezedő profitnyomást, lényegében monetáris szigorral" érnek fel az alacsony hitelkereslet mellett, hiszen úgy csökkentik a háztartások jövedelmét, hogy ők alkalmazkodnának hozzá.

A közelmúltbeli csökkentések miatt a kínai bankok betéti kamatlábai 1996 óta most a legalacsonyabbak.

A kínai háztartások betétei így is 12%-kal 135,9 milliárd jüanra emelkedtek 2023 első 11 hónapjában a jegybank (PBoC) adatai szerint. A növekedést elemzők a gyenge gazdasági kilátásoknak tulajdonították, amelyek visszafogták a beruházási kedvet.

A kínai kereskedelmi bankok átlagos nettó kamatmarzsa az S&P Global China Ratings előrejelzése szerint 2023-ban 1,76%-ra csökken, ami 2022-hez képest 0,17 százalékpontos szűkülést jelent, és 2024-ben várhatóan tovább csökken.

Nem csökkentette az egy- és ötéves irányadó kamatlábát a héten a kínai jegybank, ugyanakkor a múlt héten nettó 800 milliárd jüan új likviditást pumpált a bankrendszerbe a rendszeres monetáris műveletek részeként, hogy elegendő forrást biztosítson a bankok számára. További lazító intézkedések várhatóak 2024-ben, hogy ellensúlyozzák az adósságokkal terhelt ingatlanszektor elhúzódó lassulását.

