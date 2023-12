Csúnya év volt 2023 a bankárok számára

A befektetési bankok a második egymást követő évben tapasztalták a díjbevételek csökkenését, mivel a forgalom csökkent, a tőzsdék pedig estek. Ez arra késztette a Wall Streetet, hogy a létszámcsökkentéssel biztosítsa a hasznot.

A Financial Times számításai szerint a világ húsz legnagyobb bankja 2023-ban legalább 61 905 munkahelyet szüntetett meg.

Ez a szám a 2007-2008-as válság idején több mint 140 ezer volt.

A korábbi, jelentős létszámleépítéssel járó éveket - mint például 2015 és 2019 - leginkább a történelmi mélyponton lévő kamatlábak vezérelték. A 2023-as leépítések több mint fele a Wall Street-i hitelintézeteknél történt.

A legjelentősebb leépítést a UBS hajtotta végre, a Credit Suisse-szel való egyesülése legalább 13 ezer álláshelyet szüntetett meg, ráadásul ez a szám a következő évben tovább növekedhet. A 2023-as év második legnagyobb elbocsátója a Wells Fargo volt, amely nyilvánosságra hozta, hogy 12 ezer fő elküldésével 230 ezerre csökkentette globális létszámát. A bank csak a harmadik negyedévben 186 millió dollárt költött végkielégítésekre, és 7000 munkahelyet szüntetett meg.

A brit Metro Bank is idén jelentette be, hogy létszámának egyötödét leépíti, miután októberben 925 millió fontos refinanszírozási megállapodással mentették ki. A bank most évi 50 millió font megtakarítását tervezi, ami fiókbezárásokat és akár 800 alkalmazott elbocsátását is eredményezheti.

