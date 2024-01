Elszállt az OTP - Meddig tart a nagy menetelés?

Szűk másfél év alatt megduplázódott az OTP árfolyama, ami egyre magasabb csúcsokat dönt, ma is húztak rajta közel 3 százalékot ezzel majdnem két éves csúcsra emelkedett az árfolyam. A trend egyértelműen felfelé van, jöhetnek még nagyobb csúcsok, lassan viszont érik egy korrekció, mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulat, érkező EU-s pénzek Magyarországra, kedvező régiós makrogazdasági környezet, erős fundamentumok, alacsony részvényárazás, egyre magasabb elemzői célárak, és néhány cukorka, mint idén a hamarosan eladásra kerülő román leánybankért kapott súlyos tízmilliárdok, sok jó hír repíti felfelé az OTP árfolyamát, ami a mai közel 3 százalékkal 2 éves csúcsra emelkedett, és már nincsen túlságosan messze a történelmi csúcs sem, 18 százalékkal állt magasabban 2021 novemberében az árfolyam.

Hogy miért gondoljuk, hogy hamarosan jöhet egy korrekció? Először is azért, mert eléggé túlvett már, a napi RSI már közel 78, az elmúlt hónapokban ennél alacsonyabb érték is elég volt ahhoz, hogy ha nem is trendforduló, de néhány száz forintos esés induljon.

A heti RSI is 77 felett, azért olyan nagyon sűrűn ez sem fordul elő az OTP chartján.