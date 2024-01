Örül a piac JP Morgan gyorsjelentésének

A bevételek és a tiszított egy részvényre jutó eredmény (EPS) szempontjából is felülmúlta a várakozásokat a JP Morgan imént közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentése, ennek köszönhetően 1,8%-os emelkedést mutat a legnagyobb amerikai bank árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

Összességében romlott a bank eredménye a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, ugyanis 11 milliárd dollárról 9,3 milliárd dollárra esett az adózott eredmény, ami 3,04 dolláros EPS-t jelentene. Ezzel szemben ugyanakkor az elemzők az egyszeri tételektől tiszított EPS-t várták 3,36 dollárra, amihez képest a 3,97 dolláros közzététel pozitív meglepetést jelent.

Hasonló korrekciót kellett végrehajtani most a bevételeknél is: a jelentett bevétel 38,57 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbitól, az elemzők azonban a korrigált bevételi számokat nézik, ami 39,9 milliárd dollár volt, és 12%-kal több az egy évvel korábbinál, és némileg felülmúlja a várakozásokat is.

Az említett egyszeri tételek közül a legfontosabb az, hogy a bank a tavaly becsődölt Silicon Valley Bank és más hitelintézetek 2023-as betétbiztosítási eseményéhez kapcsolódóan

2,9 milliárd dolláros különadót fizetett az FDIC-nek.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója elmondta: "Az amerikai gazdaság továbbra is rugalmas, a fogyasztók továbbra is költenek, és a piacok jelenleg puha leszállásra számítanak. Fontos megjegyezni, hogy a gazdaságot nagy mennyiségű kormányzati hiányból finanszírozott kiadás és múltbeli ösztönző intézkedések táplálják".

A JPMorgan részvényei tavaly 27%-ot emelkedtek, ami a legjobb teljesítményt jelentette a nagybankok között, és felülteljesítést jelentett a KBW Bank Index 5%-os csökkenéséhez képest.

