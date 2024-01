Ilyen még nem volt a magyar boltokban: mutatjuk, hogy működnek a pénzvisszaadó automaták

Január elsején indult el az új italcsomagolás-visszaváltási rendszer: ekkortól kerülhetnek fogalomba az új vonalkódos palackok, amelyeket az elsősorban a boltokban működő REpontokon tudunk visszaváltani. A több mint 1800 automatánál háromféleképpen is dönthetünk arról, mit kezdünk a visszatérítéssel: kérhetünk papír alapú vocuhert, eladományozhatjuk a pénzt, és április környékétől egy alkalmazás segítségével bankszámlára is kérhetjük a kifizetést. Létezik egy érintéses kártyás megoldás is, amely nem kizárt, hogy később a magyar automatáknál is megjelenik majd.

Itt a rendszer, nemsokára használni is fogjuk A gyártók június 30-ig felkészülési időt kaptak, ezért a következő hónapokban csak fokozatosan találkozhatunk majd az új visszaváltható palackokkal a boltok polcain, a már legyártott és raktáron lévő készleteknek ki kell futniuk. A visszaváltási rendszer néhány fontosabb tulajdonsága: Az automata a sérülésmentes vonalkóddal rendelkező, nem összenyomott palackokat fogadja el, kizárólag azokat, amelyek az új vonalkóddal rendelkeznek. Kupakkal és anélkül is elfogadják ezeket.

Külföldről vásárolt termékeket többségében nem fog elfogadni az automata.

A kötelezően visszaváltási díjas termékek: üveg-, fém- és műanyag palackos és dobozos, 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú italtermék- kivéve a tej- és tejalapú italtermékek - amelyeken szerepel a visszaváltási ikon. Ilyenek lesznek pl. a műanyag palackos vizek, üdítők, az alumínium dobozos üdítők, sörök, energiaitalok és üveges borok, szeszesitalok.

A visszaváltási díj összege a "kötelezően visszaváltási díjas és nem újrahasználható italcsomagolás" esetén egységesen darabonként 50 forint lesz.

Azokban a kisboltokban, ahol szeretnének REpontot létrehozni, de nincs hely az automatának, a kézi visszaváltási rendszer működhet. A boltos applikáción keresztül azonosítja a palackokat, majd, ha a boltban körülbelül 1000 darab palack összegyűlt, elszállítják tőle, addig viszont sértetlen állapotban kell tárolnia a palackokat. Az automatáknál jelenleg kettő, később pedig várhatóan egy harmadik módon is kérhetjük a visszatérítést: papír alapú voucheren/utalványon,

egy gombnyomással lemondhatunk jótékonysági célra a visszaváltási összegről,

március-áprilistól pedig bankszámlára visszautalva is megkaphatjuk az összeget. Így néz ki egy REpont, ahol visszaválthatjuk majd az üvegeket, palackokat, dobozokat. Voucher A tapasztalatok szerint leggyakrabban használt megoldás, amikor az automatánál voucheren kérjük a visszatérítést. Ezt a papír alapú utalványt vagy levásárolhatjuk, vagy az üzlet kasszájánál készpénzben megkaphatjuk a rajta szereplő összeget. Az utalványokat nem kötelező azonnal beváltani, ezek érvényességi idejét egy decemberi szabálymódosítás legfeljebb hat hónapban határozta meg. A vouchert abban az üzletben lehet biztosan beváltani, amelynek a REpontján a csomagolást visszaváltottuk. Ezen túlmenően az utalványok a kereskedők döntése alapján lesznek beválthatók egy üzletláncon belül. Ez elsősorban ott lehet opció, ahol minden üzlet ugyanahhoz a központhoz tartozik, ilyen pl. a Tesco, az Aldi, a Lidl vagy a Penny. Ám a franchise (pl. Coop, CBA) rendszerben működő áruházaknál valószínűleg nem lesz átjárás az egységek között, a részben franchise rendszerben működő Spar esetében szintén kérdés, hogy miképpen döntenek erről. Ugyanakkor a MOHU-nál azt ígérték, hogy minden utalványon rajta lesz, hogy hol lehet beváltani. A kiadott vouchereken szerepel egy szám, ami beazonosíthatóvá teszi, hogy hol váltották vissza a termékeket. Ahhoz, hogy a boltok olvasni tudják a vouchereket, a kasszarendszereket is fejleszteni kellett. A MOHU felhőben tárolja a voucherek számát, ahova a boltok be tudnak kérdezni, hogy tényleg kibocsátott-e egy automata egy ilyen számú utalványt. A boltnak az adott automatából kiadott voucher-értéket utólag megtéríti a MOHU, tehát azt az összeget is megkapják hónap végén, amit esetleg nem is érvényesítettek a vásárlók. Ám az már a kiskereskedők felelőssége, hogy elfogadják-e és hányszor fogadják el az adott utalványt. Vagyis a kiskereskedő feladata érvényteleníteni egy már befogadott vouchert, hogy azzal ne tudjanak még egyszer - csalárd módon - fizetni. Nem kizárólag klasszikus élelmiszerboltokban lesznek REpontok, például hulladékudvarban vagy gyárak területén is működhetnek majd automaták. Ezekben az esetekben is mindig lesz egy üzemeltetője az automatának: hulladékudvar esetében például készpénzre váltható a voucher, egy gyár esetében az üzem területén működő büfé vagy étterem lesz a voucher gazdája. Adományozás Dönthetünk úgy is, hogy egy jótékonysági cél támogatása érdekében lemondunk a visszatérítésről, ebben az esetben csak egy gombot kell megnyomni, hogy felajánljuk az összeget. Az adományokat 2024-ben a gyermekegészségügy támogatására fordítják, a felkínált összegeket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikái és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza kapja meg. Tavasszal jön a számlára utalás Pár hónapon belül, tavasszal, előreláthatólag március-április környékén jön a harmadik visszatérítési forma, amely a REpont nevű mobilapplikációval papírmentes módon lesz elérhető. Az alkalmazásban – amelyet még nem találtunk meg az alkalmazásboltokban - regisztrálnia kell a felhasználóknak, és itt lehet megadni azt a bankszámlaszámot is, ahova a visszatérítést kérik. Miután a felhasználó kiválasztotta az automatán az azonnali visszatérítés módot, az applikáción megnyit egy QR-kódot, amit be tud olvasni, ez köti össze az automatát a felhasználó bankszámlájával. A tranzakciók teljesítési idejére az AFR (Azonnali Fizetési Rendszer) szabályai lesznek irányadók. Ha sikeres az azonosítás, akkor a visszatérített összeg másodperceken belül megjelenik a bankszámlán. Ebben a tranzakcióban a kiskereskedő nem játszik szerepet, emiatt ezt nem is térítik meg a boltoknak, technikailag a MOHU klíringrendszeréből fizetik ki az összeget a felhasználónak. Az alkalmazásban nyomon követhetők a már végrehajtott, éppen folyamatban lévő vagy akár sikertelen tranzakciók. A megoldás belföldi lakossági mellett belföldi céges bankszámlát tud kezelni, külföldi bankszámlát viszont (egyelőre) nem. A MOHU banki partnere a Raiffeisen, amely egy API-n alapuló, kulcsrakész megoldást tudott biztosítani a rendszerhez. Mivel nagy számú kis összegű tranzakció fog futni a rendszeren, egyedi és versenyképes díjkonstrukcióban állapodtak meg a felek. Külföldön jöhet a kártyás érintéses visszatérítés Külföldön nem is olyan régen, decemberben mutattak be egy érintéses kártyás fizetési megoldást, melyet a Tomra nevű gyártó cég vezet be a Shift4 fizetési céggel partnerségben. A Tomra szállítja a hazai REpont rendszerben is a visszaváltó automaták egy részét. A megoldás lényegében véve egy regisztráció nélküli, meglehetősen egyszerűen használható visszatérítést tesz lehetővé: az NFC-s terminálokkal ellátott automatákon egy érintéssel lehet visszakérni a bankszámlára a pénzt. A kártyás visszatérítést is megvizsgálták a MOHU-nál, mint a visszautalás alternatíváját, de alapvetően két okból döntöttek az AFR-es megoldás mellett: az árazásban az AFR visszatérítését kedvezőbbnek ítélték meg,

illetve műszaki szempontból egyszerűbb megoldást is jelent, mivel az automaták QR-kód szkennerrel már rendelkeznek, de kártyás NFC-s modullal még fel kéne vértezni őket, illetve a bevezetés további rendszerfejlesztést igényelt volna. A MOHU-nál továbbra sem vetették el ennek a fajta visszatérítési módnak a bevezetését sem, de egyelőre arra koncentrálnak, hogy a rendszer szilárdan működjön.